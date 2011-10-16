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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

دامغانی:

اجلاس ICBC موجب جهش اقتصادی گلستان می شود

اجلاس ICBC موجب جهش اقتصادی گلستان می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: تلاش داریم با میزبانی اجلاس ICBC با و برگزاری همزمان نمایشگاه توانمدیها، شاهد یک جهش اقتصادی در استان باشیم.

 به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی صبح یکشنبه در چهارمین جلسه کمیته اجرایی این اجلاس گفت: این استان میزبان شایسته ای برای برگزاری این اجلاس خواهد بود.
 
وی با اشاره به نحوه چگونگی برگزاری اجلاس در گرگان به تشریح اهداف مد نظر پرداخت.
 
در این جلسه که با حضور هیئت نمایندگان اتاق گرگان برگزار شد، ظهیری عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، تیز هوش رئیس اتاق رشت نیز به بیان دیدگاهها، تجربیات و نقطه نظرات مرتبط پرداختند.
 
شایان ذکر است سیزدهمین دوره اجلاس بین المللی ICBC  اردیبهشت سال آینده با حضور اعضا و به میزبانی گرگان برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1434225

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