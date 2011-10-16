اسامی نمایندگان بی انضباط اعلام شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در جلسه امروز یکشنبه مجلس با اعلام تذکر نسبت به لزوم حفظ انتظام و انضباط مجلس اظهار داشت: در اواخر مجلس هفتم سازوکاری از نظر فنی اتخاذ شده بود که اسامی نمایندگانی که در رای گیری شرکت نمی کردند روی مانیتور مشخص می شد این تدبیر باعث افزایش مشارکت نمایندگان در تصویب طرح ها و لوایح شده بود.

وی با بیان اینکه در هر رای گیری حداقل 70 تا 80 نفر شرکت نمی کنند، تصریح کرد: باید سازوکار قانونی در نظر گرفته شود تا اسامی نمایندگان بی انضباطی که در رای گیری شرکت نمی کنند اعلام شود.

مصباحی مقدم اشاره به اینکه از صبح امروز هیچ ماده ای از طرح اصلاح آیین نامه تصویب نشده است، گفت: رای دادن به طرح ها، پیشنهادات، لوایح کمترین وظایف نمایندگان است.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز اداره جلسه را بر عهده داشت در خصوص این تذکر گفت: از نظر فنی هنوز سازوکار اعلام اسامی کسانی که در رای گیری ها شرکت نمی کنند فراهم نشده اما می توان اسامی را از اتاق کنترل گرفت و اعلام کرد.