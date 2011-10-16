انتخاب 219 نفر جهت طرح سرشماری نفوس و مسکن در رباط کریم

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افراد متقاضی و دارای صلاحیت به خصوص کسانی که در دوره های قبلی حضور داشته و دارای توان فردی و مدیریتی هستند پس از حضور در کلاس و فراگیری آموزشهای لازم که از 16 مهرماه آغاز شده و تا 28 مهر ادامه دارد، براساس ارزیابی نفرات بازبین و کارشناس آمارگیری مشخص می شوند.



رئیس ستاد سرشماری نفوس و مسکن رباط کریم افزود: همزمان با سراسر کشور و دستورالعمل ابلاغی، ستاد سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان رباط کریم تشکیل و اقدام به ثبت نام و جذب نیرو جهت انجام این طرح ملی و مهم کرد و اکنون 260 نفر در بخشهای مختلف تلاش می کنند.



آمادگی صد در صدی مسئولان رباط کریم جهت اجرای طرح



فرماندار رباط کریم از آمادگی صد در صدی ستاد متبوع خود جهت این امر مهم خبر داد و بیان کرد: هماهنگی های لازم طی جلساتی با شوراها و ادارات شهر و روستای شهرستان صورت گرفته و هر لحظه این ستاد آمادگی لازم برای اخذ آمار از مردم را دارد.



وی با بیان اینکه شاید این امر مهم در اذهان عمومی تنها یک آمار گیری باشد، گفت: از نظر ما این طرح ملی یک برنامه و راهبرد مهم برای نظام اسلامی محسوب می شود بنابراین متناسب با حجم کار و اهمیت موضوع در صدر اولویتهای کاری ما قرار دارد.



رئیس ستاد سرشماری نفوس و مسکن رباط کریم با بیان اینکه مدیریت اجرای این طرح با فرمانداری است، در خصوص اقدامات صورت گرفته ستاد متبوع خود افزود: احکام مربوط در این خصوص برای افراد مسئول صادر شده و جلساتی را با اعضا و مسئولان ادارات مختلف و درگیر با طرح، جهت انجام کارهای کارشناسی، تهیه مقدمات و تامین منابع اجرایی، تبلیغات و اطلاع رسانی از جمله نصب بنر و ارسال پیامک به مشترکین تلفن همراه و درج تبلیغ در قبوض، داشته ایم .



سلیمان پور با تاکید بر مشارکت همه اقشار جامعه در این طرح ملی گفت: مردم با دادن اطلاعات و آمار دقیق و صحیح نقش مهمی در موفقیت طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن دارند و از آنجایی که این طرح یک طرح ملی است همه اعم از مسئول و شهروند باید در اجرای این طرح مشارکت فعال داشته باشند.



وی افزود: آمار دقیق از ارکان اساسی برنامه ‏ریزی و از مؤلفه های مهم در برنامه ریزی اطلاعات است چرا که بدون برنامه ‏ریزی دقیق و هدفمند هیچگاه موفق نخواهیم شد به سوی توسعه، بالندگی و پیشرفت گام برداریم پس مشارکت فعال مردم پشتوانه اصلی موفقیت طرحهای بزرگ در کشور است.



اطلاع رسانی و تبلیغات مهمترین عامل در مشارکت گسترده و دادن آمار دقیق از سوی مردم



فرماندار رباط کریم با بیان اینکه اطلاع رسانی درخصوص این طرح ملی در صدر کارهای انجام شده ستاد متبوع خود قرار دارد، گفت: در این طرح اگر اطلاع ‏رسانی به خوبی صورت پذیرد و مردم آگاهی کامل داشته باشند، تاثیر زیادی در مشارکت و بیان آمار و اطلاعات دقیق از سوی آنها دارد و این موضوع در برنامه ریزی ‏های کشور حائز اهمیت فراوان است که در این راستا باید با شناخت، تدبیر، خوشرویی و با حوصله با مردم برخورد کرد تا اعتماد کامل آنها جلب شود.



جدیت، حوصله، برخورد مناسب، گشاده رویی، ادب و نزاکت ویژگی آمارگیرها



این مسئول با اشاره به اینکه در دوره های گذشته هر 10 سال یک بار طرح سرشماری نفوس و مسکن انجام می شد و در دولت نهم برای ضرورت و بروز کردن اطلاعات، تصویب شد این طرح هر پنج سال یک بار اجرا شود، تاکید کرد: عوامل سرشماری و آمارگیرها باید با جدیت، حوصله، برخورد مناسب و گشاده رویی، ادب و نزاکت به خصوص در برخورد با پیرمردها و پیرزن ها آغاز به کار کنند تا این طرح اطلاعاتی مانند همیشه با موفقیت اجرا شود.



وی گفت: در آخرین سرشماری که در سال 1385 انجام شد، شهرستان رباط کریم با احتساب بخشهای بوستان و گلستان 614 هزار نفر جمعیت داشته و امسال سرشماری در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان طور جداگانه انجام می شود.



هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه سال جاری در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.