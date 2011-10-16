«حرکت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که مخاطبان آن کودکان گروه سنی ب و ج یا کودکان 8 تا 12 سال هستند، درباره چگونگی حرکات بدن و اساس حرکت در بدن نوشته شده است. عضلات و اسکلت بدن به همراه استخوانها، از موضوعاتی هستند در که این کتاب درباره آنها برای بچهها توضیح داده میشود.
«چه چیز موجب حرکت تو میشود؟»، «اسکلت تو»، «داخل استخوان چیست؟»، «استخوان حرکتی»، «سرها و دمها»، «عضلات تو»، «عضلات در حال کار»، «داخل عضله»، «دستها و پاها»، «چهرههای بامزه» و «واژهنامه» عناوین مطالب این کتاب هستند.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
تو فقط زیر پوستت صدها عضله داری. عضلات با استخوانهایت کار میکنند تا موجب حرکت تو شوند. عضلات با رشتههای محکمی به نام تاندون به استخوانهایت بسته میشوند. بزرگترین تاندون در پاشنهات است. این تاندون، آشیل نامیده میشود. به آرامی آن را فشار بده. متوجه میشوی که مثل یک استخوان درد میگیرد اما یک استخوان نیست. بعضی از عضلات بزرگ و قوی هستند و عضلات دیگر کوچک و ظریف.
این کتاب با 24 صفحه به صورت مصور و رنگی، با شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و قیمت 2 هزار و 500 تومان منتشر شده است.
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