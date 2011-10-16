جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی83 برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان پزشکی عمومی ورودی سال 83 دانشگاه علوم پزشکی با حضور جمعی از اساتید رشته پزشکی این دانشگاه در تالار ابن سینا فارغ التحصیلی خود را جشن گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این مراسم اظهار داشت: پزشکی از جمله مشاغلی است که به دلیل ارتباط با جان انسانها از حساسیت بیشتری نسبت به دیگر مشاغل برخوردار است.

رضا ایمانی افزود: این مسئولیت خطیر از امروز بر دوش فارغ التحصیلان این رشته گذاشته می شود و آنان باید بکوشند تا آنجا که می توانند از توان خود برای نجات جان انسانها دریغ نکنند.

وی نجات جان بیمار را نجات بشریت دانست و گفت: دانشجویان این رشته باید به نقش موثر خود در جامعه آگاه باشند و از فرصتها برای افزایش تجربیات نهایت بهره را ببرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان داشت: آنان باید از دیدگاههای مادی در درمان بیماران فاصله بگیرند و وجدان کاری را سرلوحه انجام کار و فعالیت خود قرار دهند.