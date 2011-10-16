مردم کرمانشاه در استقبال از رهبری افتخار دیگری آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ پیوند اولیا و مربیان صبح یکشنبه ‌همگام با سراسر کشور با شعار"تلاش و نقش آفرینی مربیان، تعامل هدفمند اولیا و رشد بالندگی دانش"‌ با حضور معاون وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از اعضای انجمن اولیا و مربیان کرمانشاه در هنرستان شیمیایی کرمانشاه به صدا درآمد.

در این مراسم، جلال امینی، مدیرکل آموزش و پرورش استان با تقدیر از مردم فهیم و با درایت کرمانشاه که در روز چهارشنبه با استقبال خود برگ زرینی به افتخارات این خطه قهرمان پرور افزودند، تاکید کرد: باید از همه ظرفیت‌های مشکلات مردم برای ارتقاء سطح آموزش و پرورش نهایت استفاده را ببریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: برابر سند چشم انداز کشور، باید به کشور برتر در منطقه تبدیل شویم و بر این اساس ما که وظیفه داریم انسان‌های طراز اول را تربیت کنیم، باید آموزش و پرورش در اوج باشد و این مهم با مشارکت مردم امکان پذیر خواهد بود.

امینی گفت: برای نتیجه بخش بودن آموزش‌های رسمی باید خانواده ها با انجمن اولیا و مربیان نهایت همکاری را داشته باشند.

وی در پایان این مراسم گفت: تعامل و مشارکت اولیا هیچگاه تشریفاتی نیست بلکه به صورت مشارکتی در همه عرصه ها تاثیرگذار است.