جشنواره قرآنی مدهامتان گام مهمی در مقابله با جنگ نرم است

سعید آقاجانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری جشنواره ها و محافل مختلف در ترویج فرهنگ قرآنی در بین جوانان و نوجوانان مؤثر است.

وی اظهار داشت: اغلب مخاطبان جشنواره مدهامتان قشر دانش آموز و دانشجو هستند و اگر جشنواره قرآنی مدهامتان با مدیریت صحیح و هدفمند برگزار شود بستر مناسبی را در جهت ترویج آموزه های قرآنی در بین جوانان و نوجوانان فراهم می کند.

رئیس اداراه فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرمدره گفت: با توجه به اینکه در زمان حاضر دشمنان درپی ضربه زدن به اسلام و ایجاد فضاهای مجازی به منظور منحرف کردن جوانان و نوجوانان هستند، برگزاری جشنواره ها و برنامه های قرآنی عامل مهمی در خنثی کردن توطئه های آنان است.

آقاجانی با اشاره به نقش کانون های فرهنگی هنری در جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، بیان کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد مردمی ترین پایگاه های کشور هستند و در جذب افراد به مساجد نقش مهمی دارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرمدره به فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد این شهرستان اشاره و اظهار کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان خرمدره با انجام برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و علمی، زمینه های جذب افراد به مساجد را فراهم کرده اند.

وی تاکید کرد: در زمان حاضر قرآن و مساجد جایگاه خوبی در بین تمام افراد جامعه به خصوص قشر جوان پیدا کرده و این به برکت انقلاب اسلامی و خون هزاران شهید کشور است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرمدره با بیان اینکه واگذاری مسئولیت برگزاری جشنواره مدهامتان به جوانان و نوجوانان یکی از عوامل مهم در جذب آنان به مساجد است، گفت: شرکت مستقیم جوانان و نوجوانان در برگزاری جشنواره مدهامتان درصد موفقیت آن را افزایش می دهد.

آقاجانی ارزش گذاری به فعالان قرآنی را از دیگر عوامل ترویج فرهنگ قرآن در جامعه دانست و افزود: برگزاری جشنواره های قرآنی گامی درجهت ارزش گذاری به فعالان قرآنی است و با این اقدام استعدادهای نهفته قرآنی جامعه شکوفا می شود.

وی زنجان را یکی از استان های برتر در حوزه قرآن عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه استان زنجان به پایتخت شور و شعور حسینی معروف شده است در زمینه های مختلف از جمله فعالیت های قرآنی جزو استان های برتر کشور است.