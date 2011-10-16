راه اندازی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسداله امینی از راه اندازی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی در این دانشگاه خبرداد و گفت: راه اندازی این رشته از سوی مسئولان ذیربط مصوب شده و پیش بینی می شود سال آینده راه اندازی شود.

وی افزود: در حال حاضردانشجویان مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه در رشته های میکروب شناسی، انگل شناسی، ایمنی شناسی، ژنتیک و بیوشیمی مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان رتبه بالای دانشکده پزشکی در بین دانشکده های علوم پزشکی کشوربیان داشت: این دانشکده از لحاظ امکانات رفاهی و آموزشی از سطح خوبی بر خوردار است به طوری که در رنکینگ دانشکده های کشور در نیمه بالایی رتبه بندی قراردارد.