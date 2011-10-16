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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

امینی خبر داد:

راه اندازی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

راه اندازی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از راه اندازی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسداله امینی از راه اندازی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی در این دانشگاه خبرداد و گفت: راه اندازی این رشته از سوی مسئولان ذیربط مصوب شده و پیش بینی می شود سال آینده راه اندازی شود.

وی افزود: در حال حاضردانشجویان مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه در رشته های میکروب شناسی، انگل شناسی، ایمنی شناسی، ژنتیک و بیوشیمی مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان رتبه بالای دانشکده پزشکی در بین دانشکده های علوم پزشکی کشوربیان داشت: این دانشکده از لحاظ امکانات رفاهی و آموزشی از سطح خوبی بر خوردار است به طوری که در رنکینگ دانشکده های کشور در نیمه بالایی رتبه بندی قراردارد.

کد مطلب 1434249

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