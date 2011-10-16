فوتبال مازندران همچنان بدون حامی/ معضلی به نام سیاست زدگی

به گزارش خبرنگار مهر، از چند سال گذشته با ورود بخش خصوصی به ورزش مازندران، توقع همگان از ورزش استان بالا رفته، اما هیچ گاه این انتظارها برآورده نشده است.



حضور پس از چندین ساله مازندران در لیگ برتر و درخواست حمایت برای کمک به اقتصاد ورزش استان، خواسته معقول و منطقی همه ورزش دوستان مازنی بوده است.



مهدی پرهام، فردی که سه سال پیش با وجود اوضاع نابسامان نساجی در آن دوران ظهور یافت تا مالکیت تیم را بر عهده بگیرد که از سه سال بدون یک برگ کاغذ تقدیر از نساجی جدا شد.

از زمانیکه پرهام به نساجی آمد، سودای لیگ برتری داشته و لیگ برتر را زمزمه می کرد و از بهترین امکانات برای نساجی کم نمی گذاشت تا جایی که میزان هزینه شده توسط وی برای باشگاه نساجی، چند میلیاردی تخمین زده شده بود.



پرهام پس از سه سال و بدون هیچ مزدی از نساجی جدا تا دومین فراری تنها از بخش فوتبال مازندران پس از حسین فارسی باشد. سه سال زحمت بی تشکر، سه سال زحمتی که حتی یک سند مالکیت نداشت.



پرهام، حضوردوباره ای به نساجی داشت تا بگوید که در ورزش مازندران جایی برای سرمایه گذاری نیست و هیچ ارزشی برای سرمایه گذاران در این استان قائل نیستند.



فوتبال مازندران از نبود اسپانسر مالی رنج می برد



مدیرعامل سابق تیم فوتبال نساجی قائم شهر گفت: رشد فوتبال مازندران نیازمند حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی است که متاسفانه فوتبال استان از این خلا رنج می برد.



سعید آذری افزود: به رغم آن که نتوانستم برنامه های خود برای لیگ برتری شدن نساجی اجرا کنیم اما بیش از همیشه به فوتبال مازندران علاقمند شده و تا همیشه مدیون هواداران خونگرم مازندرانی هستیم.



وی بیان داشت: در مدت حضور بنده در نساجی مانع رسیدن عده ای به پول های بادآورده شده و این افراد که منافع خود را از دست رفته می دیدند به تلاش خود برای تحقق نیافتن برنامه های بلند مدت باشگاه ادامه دادند و با سنگ اندازی های فراوان اقدام به مخدوش کردن چهره بنده در میان طرفداران نساجی کردند.



آذری ادامه داد: با سابقه 35 ساله در مدیریت تیم های ورزشی، متاسفانه موفق به رساندن این تیم به لیگ برتر نشدم اما امیدوارم این تیم در آینده ای نزدیک بتواند در جمع تیم های لیگ برتری حضور پیدا کند



مالک باشگاه نساجی قائم شهر گفت: شرایط حضورم در فوتبال استان فراهم نیست و به رغم علاقه فراوانی که برای سرمایه گذاری در مازندران و تقویت باشگاه ریشه دار نساجی دارم، برنامه های بلند مدت خود را نیمه کاره رها کرده و به تهران می روم.



وی بیان داشت: هزینه کردن در فوتبالی که پس از سه سال سرمایه گذاری در آن هنوز نتوانسته سند باشگاه را به نام خود انتقال دهد، بی فایده وغیر منطقی است و تلاش می کنم در سریع ترین زمان ممکن، از فوتبال مازندران خداحافظی کنم.



مالک باشگاه نساجی قائم شهرافزود: فوتبال مازندران از پتانسیل فراوانی برخوردار بوده که اگر برنامه مناسبی برای رشد و پیشرفت آن در نظر گرفته شود، حضور در سطح اول فوتبال کشور دور از انتظار نیست.



پرهام، عمل نکردن مسئولان مازندران به وعده های داده شده را عامل اصلی خروجش از نساجی اعلام کرد و گفت: در شرایطی که بودن و یا نبودن بخش خصوصی در فوتبال مازندران برای مسئولان بی اهمیت است، دلیلی برای ادامه سرمایه گذاری وجود ندارد و برای همیشه عطای حضور در فوتبال را به لقایش می بخشم.



حامیان ورزش مازندران یکی یکی کنار می روند/ ورزش همچنان بدون حامی



کناره گیری بزرگترین حامی ورزش قائم شهر، از عرصه ورزش مازندران به این واسطه بود تا ثابت کند ورزش مازندران هنوز اسیر برخی ناراستی ها است.



این باشگاه درقائمشهر ابتدا با تیم یاقوت سبز شروع کرد و تبدیل به باشگاهی فرهنگی ورزشی شده که توانسته در رشته های دو میدانی و هندبال چهره های شاخصی را به ورزش ایران عرضه کند.



تیم فوتبال شهید کجوری قائم شهر در سال 88 در تمام رده های فوتبال مازندران با حضور در لیگ سه کشور موفق شد به لیگ بالاتر صعود کند و از چهره های موفق ورزش استان در عرصه ملی به شمار می رفت ودر رشته هندبال به زیر گروه دسته سه کشور صعود کرد.



مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهید کجوری قائم شهر با اشاره به اینکه تاکنون لحظه‌ای از کمک به ورزش شهرستان قائم شهر دریغ نکرده، تصریح کرد: زمانی که ورزشکار ما رکود کشور را یک سانتی‌ متر جا به جا کرد، هیچ کدام از مسئولان ورزش استان و شهرستان از این موفقیت اطلاعی نداشتند، در رشته هندبال افتخارات خوبی کسب کردیم و به زیرگروه یک کشور صعود کردیم اما هیچ توجهی به ما نشد.

یوسف تاری با بیان اینکه این همت مسئولان بوده که از توانایی بخش خصوصی برای توسعه ورزش استفاده کنند، تصریح کرد: هیچ حمایت مالی از هیچ کس نخواستیم اما به جای حمایت اجازه ادامه کار به ما ندادند

وی با اشاره به اینکه ورزش در کشور ما چیزی جز هزینه نیست با توجه به اینکه در کشورهای پیشرفته این بخش یک صنعت به شمار می‌رود اما هنوز در ایران تنها برای ورزش هزینه می‌کنیم، ادامه داد: اگر زمانی دست دولت از تزریق پول به ورزش کشور کوتاه شود هیچ ورزشی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.



البته این گفته های یک الی دو سال اخیربخش کوتاهی ازچندین سرمایه گذاری بوده که به عشق طرفداران خاص خودشان وارد ورزش استان شده بودند.



فوتبال مازندران از نبود اسپانسر مالی رنج می برد



عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه مازندران در زمینه پرورش بازیکن با مشکلی روبه رو نیست اظهار داشت: فوتبال مازندران همچنان از نبود اسپانسر مالی در رنج است.



غلامرضا بهروان افزود: مسئولان ورزش استان، به‌ ویژه تیم ‌های ورزشی باید طوری برنامه ‌ریزی کنند که سرمایه ‌گذاران بخشهای دولتی و خصوصی از سرمایه گذاری برای تیم‌های فوتبال در مازندران استقبال کنند.



وی افزود: بازیکنان زیادی از این استان در لیگهای مختلف کشور حضور دارند و می توان از این منظر، مازندران را کارخانه بازیکن سازی فوتبال کشور دانست.



رئیس هیئت فوتبال مازندران افزود: مازندران سرشار از استعداد و انگیزه برای رشد و توسعه فوتبال است اما نبود حامی مالی که تامین کننده هزینه های فراوان تیم داری باشد، بزرگترین مشکل فوتبال مازندران است.



ضعف مدیریتی و سیاست زدگی دلیل توسعه نیافتگی ورزشمازندران



مدیر کل سابق تربیت بدنی مازندران گفت: مازندران با تواناییهای بسیار و سرشار از نعمت های خداوندی چون آب و هوای مناسب، خاک مرطوب، دریا، موقعیت جغرافیایی ویژه، جوانان با استعداد، پیشینه تاریخی موثق، مردمی با فرهنگ و با ایمان هنوز در فقر بسر می برد.



وی افزود: این استان با مشکلاتی چون بیکاری و فقر اقتصادی دست و پنجه نرم می کند که ریشه در مدیریت ضعیف و سیاست زدگی دارد.



حسینی با اشاره به اینکه رشد مازندران بعد از انقلاب بسیار پایین بوده افزود: مازندران از ابتدای انقلاب تا به حال پیشرفت چشمگیری نداشت و همیشه کمیتش می لنگیده است.



وی تصریح کرد: سوء مدیریت ها درمازندران سبب شده تا در همه بخش ها شرایط مناسبی نداشته باشیم. در بخشهایی چون اقتصاد، فرهنگ یا حتی سیاست موفق نبودیم. در صورتی شاهد موفقیت خواهیم بود که دارای مدیرانی توانمند و مخلص باشیم.



تعهدات زیرساختی ورزش مازندران تکمیل می شود



مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به توسعه زیرساختهای ورزشی در سالهای برنامه چهارم توسعه در استان اظهار داشت: مازندران در سال آغازین برنامه پنجم توسعه به اهداف خود در این بخش خواهد رسید



نصرالله پریچهره افزود: توسعه زیرساختهای ورزشی در مازندران در دولت نهم و دهم جدی تر شده است.



وی افزود: برنامه های حوزه قهرمانی در ورزش مازندران تقویت خواهد شد و ارتقاء منش پهلوانی باید در دستورکار هیئت های ورزشی استان قرار گیرد



مدیرکل ورزش وجوانان مازندران با اشاره به اینکه برنامه پنج ساله پنجم ورزش استان تدوین شده است تصریح کرد: کارشناسان و اساتید به نام حوزه ورزش کاستیها و چالشهای موجود در این برنامه را شناسایی کنند.



پریچهره با بیان اینکه شعار همت مضاعف و کار مضاعف در دستگاه ورزش مازندران عملیاتی شده است افزود: مازندران اواخر سال 90 به تعهدات خود در حوزه ایجاد زیرساختهای ورزشی نایل خواهد آمد.



وی با اعلام این مهم که 64 پروژه ورزشی سال 89 در مازندران بهره برداری شده است گفت: به طور میانگین هر پنج تا شش روز یک پروژه ورزشی در استان افتتاح شده است.



وی با اشاره به تشکیل هزار و 700 شورای ورزشی در روستاهای استان تصریح کرد: گستره ورزش مازندران در حوزه های مختلف مدال آوری تقویت شده است.

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گزارش : مهدی غلامی