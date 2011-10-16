سرمربی تیم ملی هدایت جهش توسعه قم را بر عهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از یک هفته تا آغاز فصل جدید پیکارهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، تکلیف کادر فنی تیم بسکتبال جهش توسعه نماینده قم در این دوره از رقابت ها مشخص شد و سیدعباس آقاکوچکی سرمربی فصل پیش تیم راه و ترابری قم سمت سرمربیگری این تیم را بر عهده گرفت.



سید عباس آقاکوچکی متولد تهران سال 1338 و دارای فوق لیسانس رشته تربیت‌ بدنی است که از سال 1353 در مسابقات آموزشگاه‌های تهران به صورت جدی فعالیت در بسکتبال را آغاز کرده و به تیم جوانان تهران دعوت شد.



این مربی در سال 1359 مجدداً در تیم دخانیات نیز مشغول به بازی شد و به همراه این تیم قهرمان باشگاه‌ها و جام انقلاب تهران شد، آقاکوچکی از همان سال در کنار بازیگری مربیگری را هم آغاز کرد و از سال 1363 به شکل جدی کار مربیگری را دنبال کرد و هدایت تیم بسکتبال نوجوانان تهران نخستین تجربه رسمی مربیگری وی بود.



آقاکوچکی از سال 1363 به عنوان مربی جوانان تهران به طور متناوب تمام رده‌های سنی جوانان، امید و بزرگسالان تیم تهران را مربیگری کرد و بهترین راندمان کاری وی در رده سنی جوانان بود که در سال 1370 در بابل قهرمان ایران شد و در همان سال هم به عنوان مربی تیم‌ ملی انتخاب شد.



سرمربی تیم بسکتبال جهش توسعه قم از سال 1371 به عنوان مربی تیم ملی جوانان ایران دعوت به کار شد و تا سال 1386 که مربی تیم ملی بزرگسالان در دوحه قطر بود به طور متناوب مربی تیم ملی جوانان، مربی وسرمربی تیم ملی امید ایران هم بود و به همراه این تیم در مسابقات آسیایی نیز شرکت کرد.



آغاز آشنایی این مربی با بسکتبال قم در سال گذشته و با تیم راه و ترابری قم بود که به عنوان یک تیم مطرح در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور حضور پیدا کرد و در جدال با مدعیان موفق به کسب مقام ششم لیگ برتر شد.



آقاکوچکی که سال گذشته سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم بود، به دنبال تغییر نام و مدیریت این تیم به جهش توسعه، در حالی هدایت تیم بسکتبال جهش توسعه قم را در مسابقات فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور بر عهده گرفت که قرار است همراه با تیم ملی بسکتبال رده سنی نوجوانان کشورمان راهی پیکارهای بسکتبال نوجوانان قهرمانی آسیا شود.



این در حالی است که فصل جدید پیکارهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با شرکت 12 تیم مدعی از روز پنجشنبه این هفته یعنی بیست و هشتم مهر ماه آغاز می شود ولی تیم بسکتبال جهش توسعه قم در غیاب آقاکوچکی که راهی پیکارهای آسیایی است، آماده این مسابقات می شود.

