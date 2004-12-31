طرح تاسيس "شبكه ويژه موسيقي" در دست بررسي است

محمد حسين صوفي، رييس مركز موسيقي سازمان صدا و سيما در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، درباره وظيفه ونوع عملكرد شوراي شعر و موسيقي كه به تازگي دراين مركز تشكيل شده و برخي ازموسيقي دان ها و شاعران برجسته كشورعضو آن هستند، گفت: ما در مركزموسيقي به منظور ايجاد فضايي كه مشورت در راس آن قرار داشته باشد، در مورد برنامه هاي آينده و فعاليت هاي مركز موسيقي سازمان صدا و سيما به بحث و بررسي و تبادل نظر مي پردازيم و درباره تصميم گيري درباره روند توليد و فعاليت هاي اين مركز تصميم گيري مي كنيم.

وي خاطر نشان كرد: دراصل اين شورا در اجرايي و كاربردي شدن طرح ها و برنامه هاي مركز موسيقي به مشورت و تبادل نظر مي پردازند. اينكه اصولا" چه نوع ساختار موسيقي براي چه قشري مناسب تراست و با توجه به شناخت وضعيت عمومي جامعه چه نوع رويكرد موسيقايي مناسب به نظر مي رسد. البته درهر حال شوراي مشاورين تحت تاثير سياست هاي كلي و اصلي سازمان صدا و سيما و مركز موسيقي هستند و بر اساس خط مشي كلي فعاليت اين سازمان نظرات خود را اعمال مي كنند.



صوفي به برخي از فعاليت هاي شوراي شعر و موسيقي مركز موسيقي اشاره كرد و اظهار داشت: اين شورا در اين زمينه كه موسيقي مقامي و اركسترال شكل فراگير به خود بگيرد، براي جشنواره ها برنامه ريزي واقدام كند و به فراخور مناسبت هاي مختلف دست به ارايه سمفوني هاي مختلف بزند. همچنين ارايه برنامه هايي كه توجه به موسيقي محلي و مقامي را بر داشته باشد، جذب هنرمندان برجسته، ايجاد فضايي براي حضور همه هنرمندان مستعد و ناشناخته، تصميم به انتشار فصلنامه تخصصي از جمله امور مورد توجه شوراي عالي شعر و موسيقي مركز موسيقي است. براي نمونه مركز موسيقي در نظر دارد يك سمفوني درباره فاجعه زلزله بم توليد كند. همچنين براي ساخت يك سمفوني بزرگ درباره انقلاب اسلامي برنامه ريزي شده است كه براي اجراي اين دو سمفوني در حال برنامه ريزي هستيم.

رييس مركز موسيقي سازمان صدا و سيما در پاسخ به اينكه با توجه به اينكه هر كدام از شبكه هاي تلويزيوني از يك عنوان تخصصي مانند ورزش وجوانان و فرهيختگان برخوردار است، موسيقي هم به همين نسبت براي شبكه ها توليد مي شود، توضيح داد: بخشي از موسيقي كه به وسيله اين مركز توليد مي شود، به صورت يك كار مستقل ارايه مي گردد. مهمتر اينكه، موسيقي به فراخور برنامه توليد و مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين هماهنگي نوا با نوع تصوير از اهميت زيادي برخوردار است. در عين حال، موسيقي به ايجاد فضاي منحصر به هر برنامه كمك شاياني مي كند و مي تواند به ايجاد جذابيت و افزايش مخاطب منجر شود. بنابراين ساخت موسيقي اختصاصي براي هر شبكه فعاليت بسيار دشواري است. البته مركز موسيقي حال و هواي عمومي شبكه را هم در نظر مي گيرد. اما اين طور نيست كه همه موسيقي هايي كه براي يك شبكه استفاده مي شود از يك تم و ملودي برخوردار باشد. مگر اينكه شبكه اي به طور ويژه و اختصاصي براي پخش موسيقي در نظر گرفته شود كه در اين صورت آثار جداگانه اي براي آن در نظر گرفته خواهد شد كه در حال حاضر طرح اوليه تاسيس شبكه اي ويژه موسيقي در دست مطالعه و بررسي است.

مدير مركز موسيقي سازمان صدا و سيما راجع به اينكه مركزموسيقي براي برگزاري و پوشش جشنواره موسيقي فجر به عنوان معتبرترين گردهمايي موسيقي كشور چه برنامه هايي دارد، يادآور شد: تعداد قابل توجهي از گروه هاي موسيقي كه در جشنواره فيلم فجر شركت مي كنند يا جزو گروه هاي مركز موسيقي هستند يا با اين مركز همكاري مي كنند. از طرف ديگر، در طول روزهاي برگزاري جشنواره شبكه هاي مختلف تلويزيوني و راديويي به توليد و پخش برنامه هايي مي پردازند كه به معرفي برنامه ها و انعكاس اخبار مختلف اين جشنواره اقدام مي كنند. خوشبختانه طي چند ماه اخير تعامل خوبي ميان مركز موسيقي وزارت ارشاد، انجمن موسيقي و خانه موسيقي با مركز موسيقي سازمان صدا و سيما برقرار شده است كه از همين رو براي برگزاري جشنواره اي بهتر فعاليت خواهيم كرد

وي درباره تعامل جديد صدا و سيما و برگزار كنندگان جشنواره موسيقي فجراظهار داشت: رسانه براي معرفي و پخش برنامه هاي فرهنگي و هنري از جايگاه مهم و ويژه اي برخوردار است و هر اندازه كه آثار موسيقي مجال عرضه و معرفي پيدا كنند، شرايط بهتري در زمينه رشد موسيقي به وجود مي آيد. اما به هر حال اين آثار بايد با مقياس ها و شاخص هاي رسانه ملي مطابقت داشته باشد كه تعامل مورد نظر ميان مركز موسيقي و ساير مراكز توليد موسيقي در كشور ما در حال حاضر بيش از پيش به وجود آمده است.