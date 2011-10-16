دفتر شیلات در جهاد کشاورزی ماسال دایر شد/ لزوم توسعه فعالیتهای آبزی پروری

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دفتر با هدف توسعه، ترویج آبزی پروری و تسریع در امور پرورش دهندگان ماهیان گرمابی و سرد آبی و نظارت و فعال کردن آب بندانها و شناسایی استعدادهای آبزی پروری بالقوه موجود در شهرستان ماسال دایر شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ویژگی های جغرافیایی٬ اقلیم و گوناگونی آب و هوا از مواهب الهی برای گیلان به شمار می رود، اظهارداشت: این مواهب در قرون و اعصار منشاء برکات بی شمار در بخش های مختلف از جمله شیلات کشور بوده است.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: وجود دریای خزر، تعداد زیادی چشمه و رودخانه مناسب در استان امکان استفاده از آنها به منظور آبزی پروری را فراهم می آورد.

وی همچنین بر لزوم توسعه فعالیتهای آبزی پروری در استان تاکید کرد و افزود: استفاده از استعدادهای بالقوه موجود دراستان در راستای توسعه آبزی پروری، ایجاد تنوع در روش های پرورش، افزایش مصرف آبزیان از طریق بهبود کیفیت و عرضه آنها، توجه به بازار، برگزاری نمایشگاههای شیلات و عرضه محصولات آبزی از دیگر فعالیت ها مهم در این عرصه ذکر کرد.

سعیدی یادآورشد: اهمیت فعالیت های شیلاتی در استان صرف نظر از تامین بخشی از مواد پروتئینی و منبعی برای اشتغال٬ از ابعاد دیگری نظیر تامین ارز و اهرمی برای توسعه و عمران مناطق محروم نیز مورد توجه است و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور برخوردار است.