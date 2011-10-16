مبارزه کیفری با پدیده های مجرمانه برای برقراری امنیت کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم دبیری پیش از ظهر یکشنبه در جمع مسئولین موسسات و انجمن های فرهنگی و هنری از این نهادها به عنوان سرمایه های اجتماعی یاد کرد و افزود: باید علل و عوامل ارتکاب جرم را بشناسیم و با اصلاح این علل و عوامل و مرتفع کردن آن به شکل فرهنگی زمینه های ارتکاب جرم را از بین ببریم.

وی افزود: باید با استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری اجازه ارتکاب جرم داده نشود تا افرادی به عنوان بزهکار یامجرم، بزه دیده و آسیب دیده از جرم نداشته باشیم و جامعه نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان نشود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد گفت: اینکه هر هنرمند برای پیشگیری از وقوع جرم کار خود را انجام دهد، هر دستگاه اجرایی چیزی را طلب کند در حالیکه مردم نیاز دیگری دارند درست نیست باید نیازهای مردم بررسی و تحلیل شده وبرنامه ها در همین راستا انجام شود.

وی با بیان اینکه برای شناسایی بیشتر آسیب ها و مشکلات نیاز به یک مدل طراحی شده داریم، افزود: با آماده کردن فکر و ذهن هنرمندان می توان نتایج بهتری از آثار آنها گرفت.