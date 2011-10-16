پیشگیری از حوادث در کشور باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی صبح یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی سیستم انحرافی سیل خواجه نفس گفت: باید به اصل پیشگیری توجه کرد و در این زمینه خوب عمل کرد، زیرا اگر در زمینه پیشگیری خوب عمل شود نباید مشکل سیل داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر مسیل رودخانه ها لایروبی شود و به حریم رودخانه ها تجاوز نشود نه تنها خسارتی به وجود نمی آید بلکه از آن می توان استفاده نیز کرد.

وی در ادامه گفت: زمانی می توان آرامش داشت که جامعه ای ایمن داشت .

قدمی اظهار داشت: بلایای طبیعی تعمات الهی هستند که باید از آنها به نفع خود بهره گرفت و این خسارات ناشی از آنها کفران نعمت است.

وی ادامه داد: مشکل پول نداریم و باید برنامه ریزی درستی انجام شود.

قدمی در ادامه گلستان را از استانهای استراتژیک و با ارزش کشو.ر دانست و گفت: در آغاز انقلاب دشمن چشم طمع به این استان داشت و می خواست با ایجاد تفرقه به نظام خدشه وارد کند اما با اسلام خواهی مردم از استان برای همیشه رانده شد.

وی در پایان گفت: استان گلستان همه مواهب را از جنگل ،کوه،دریا و دشت دارد و باید از آن استفاده کرد.