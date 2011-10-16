آیت الله محمد تقی واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بیانات رهبر انقلاب در کرمانشاه مبنی بر نقش آفرینی روحانیت در موج سوم گرایش به اسلام گفت: روحانیت از مزایایی بهره‌مند است که باید آنها را بداند و حقانیت دین مبین و مکتب امامیه را به برای جهانیان اثبات کند.

وی با تاکید بر این که روحانیت به خاطر اتصال با کتاب و اهل بیت عصمت حق در برابر باطل است و این نخستین سرمایه روحانیت به شمار می رود اضافه کرد: هرچند این امتیاز فی نفسه یک ارزش به شمار می رود ولی مهم این است روحانیت با اتکا به آن بتواند دین مبین را به جهانیان معرفی کرده و در مسیر تبیین معارف اسلامی قرار گیرد.

امام جمعه زنجان امتیاز خاص روحانیون برجسته ای مثل شهید مطهری و آیت الله طباطبایی را اثبات حقانیت اسلام دانست و گفت: توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار با روحانیون استان کرمانشاه ناظر بر این بود که روحانیت در موقعیت شهید مطهری قرار بگیرند.

وی توصیه مقام معظم رهبری را متناسب با شراط امروز جهان عنوان کرد و گفت: هم اکنون فضا و فرصتی بوجود آمده است که حرف قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت را به گوش جهانیان برسانیم.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فنا شدن مظاهر کمونیسم و پیش بینی هایی که از سوی امام راحل در این خصوص صورت گرفته بود گفت: نظام سرمایه داری نیز در پایان ره بوده و این اتفاق از هم اکنون قابل مشاهده است.

وی ضمن یکی دانستن ریشه نهضت های اخیر در منطقه با تجمع های اعتراضی در کشورهای سرمایه داری جهان گفت: دیگر در هیچ کجای دنیا 99 درصدی ها سلطه یک درصد را تحمل نمی کنند.

آیت الله واعظی در پایان شرایط کنونی جهان را برای ابلاغ و تبیین مکتب اسلامی در سراسر جهان مناسب ارزیابی کرد و گفت: همان گونه که روزی هیچ کس فکر نمی کرد در مصر و لیبی مردم به یک باره برخاسته و حکام سازش کار خود را ساقط کنند ؛ امروز هم شاید به نظر برخی افراد نظام سرمایه داری با ثبات باشد ولی فراگیر شدن اعتراضات مردمی گویای نزدیک بودن پایان لیبرالسیم است و ما باید خود را مهیای چنین روزی بکنیم.