10 طرح ملی حفاظت خاک و کنترل فرسایش در کشور در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا بنی هاشمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این طرح ها در حوزه سدهای موجود، سدهای در دست احداث، سدهای حوزه های سفید رود، کرخه، کارون و... در حال اجراست.

وی افزود: عرصه های تحت پوشش عملیات این طرح ها به طور متوسط سالانه یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار هکتار را در بر می گیرد.

وی گفت: دو طرح ملی نیز برای اجرای عملیات مهار و پخش سیلاب در حوزه خارج از سدها نیز اجرا می شود.

بنی هاشمی گفت: با توجه به اعتبارات پیش بینی شده امکان اجرای حدود یک میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور وجود دارد و با اجرای این عملیات کاهش 300 هزار تن فرسایش خاک پیش بینی می شود.

مدیر کل دفتر حفاظت خاک و کنترل فرسایش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری حجم اعتبارات ملی آبخیزداری در سال جاری را قریب یک هزار میلیارد ریال بیان کرد و گفت: تاکنون حدود 40 درصد اعتبارات تخصیص یافته و استان ها در مرحله انتخاب پیمانکار برای اجرای پروژه ها هستند.

