مازندران میزبان کنگره ملی امام سجاد(ع) شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری صبح یکشنبه در جلسه کمیته های تخصصی این کنگره اظهار داشت: به یاری خداوند متعال و با توسل به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت در اجرای برنامه های فرهنگی، این اداره کل کنگره ملی حضرت امام سجاد(ع) را همزمان با شهادت آن حضرت در سی ام آذرماه برابر با بیست و پنجم محرم الحرام برگزار می کند.

مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف مازندران افزود: این کنگره با هدف آشنایی عموم مردم با ابعاد زندگانی حضرت امام سجاد(ع) و جلب و جذب محققان و پژوهشگران برای خلق آثار و پژوهش جدید مرتبط با محوریت و موضوعات فراخوان کنگره و استفاده بهینه از موقوفات مرتبط با ائمه معصومان (ع) برگزار می شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد استانی و کمیته های مختلف این کنگره گفت: در این کنگره کمیته های تبلیغات و اطلاع رسانی، کمیته مالی و پشتیبانی، کمیته نظارت و ارزیابی و کمیته علمی فعال شدند.

حیدری، به موضوعات فراخوان این کنگره ملی اشاره و تصریح کرد: با همکاری و فعال شدن کمیته علمی این کنگره، موضوعات فراخوان این کنگره آماده شده که بزودی موضوعات در قالب پوستر در سطح ملی اطلاع رسانی خواهد شد.

مسئول فرهنگی اوقاف مازندران از همه پژوهشگران، محققان، نخبگان، دانشجویان و اساتید و هیئت علمی دانشگاهها، روحانیت و علما و علاقمندان خواست تا با ارسال مقاله به دبیرخانه این کنگره واقع در اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران بتوانند نقش آن امام بزرگوار را در ابعاد مختلف زندگانی به مردم بشناسانند.

وی افزود: این کنگره ملی در آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان بابلسر که از نوادگان آن امام بزرگواربوده، برگزار خواهد شد.