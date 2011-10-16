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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

مجلس دانش‌آموزى با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد

مجلس دانش‌آموزى با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد

دومین نشست پنجمین دوره مجلس دانش آموزی صبح امروز؛ یکشنبه با حضور رئیس جمهور آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این نشست دو روزه که در محل ساختمان قدیم مجلس برگزار شده است، وزیر آموزش و پرورش و معاونان این وزارتخانه نیز حضور دارند.

از جمله دستور کارهای مهم این دوره از مجلس دانش آموزی می توان به تکمیل آیین نامه داخلی و تهیه مواد سند مهندسی، فرهنگی و مقابله با جنگ نرم در جامعه دانش آموزی اشاره کرد.


 

کد مطلب 1434276

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