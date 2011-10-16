به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این نشست دو روزه که در محل ساختمان قدیم مجلس برگزار شده است، وزیر آموزش و پرورش و معاونان این وزارتخانه نیز حضور دارند.



از جمله دستور کارهای مهم این دوره از مجلس دانش آموزی می توان به تکمیل آیین نامه داخلی و تهیه مواد سند مهندسی، فرهنگی و مقابله با جنگ نرم در جامعه دانش آموزی اشاره کرد.





