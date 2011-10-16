  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

کاراته قهرمانی جهان - مالزی/

مسعود پرویز آخرین طلایی تیم ملی کاراته/ تیم مردان ایران نایب قهرمان جهان شد

مسعود پرویز آخرین طلایی تیم ملی کاراته/ تیم مردان ایران نایب قهرمان جهان شد

رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان با کسب مدال طلا برای نماینده کشورمان در مالزی خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از روز پنجشنبه در شهر"مالکا"ی مالزی با حضور 1167 کاراته کا از 81 کشور جهان آغاز شده بود که تیم ایران با 2 مدال طلا، یک نقره و شش برنز به کار خود خاتمه داد.

در روز پایانی این مسابقات مسعود پرویز در وزن  70+ کیلوگرم کاراته کای ترکیه‌ را  در دیدار نهایی شکست داد و به مدال طلا دست پیدا کرد. وی برای رسیدن به فینال، نمایندگان مالزی، عربستان، اسلواکی و برزیل را شکست داده بود.

پیش از این بهمن عسگری یک نشان طلا، سجاد حیاتی یک مدال نقره، قربانعلی‌پور، شهرجردی، جعفری، علی نژاد، نجفی و شفیعی برای تیم ایران شش مدال برنز کسب کرده بودند.

در پایان این مسابقات تیم مصر قهرمان شد و ترکیه در جای دوم ایستاد. تیم ملی ایران که در بخش مردان حضور پیدا کرده بود 9 مدال رنگارنگ عنوان نایب قهرمانی بخش مردان و چهارمی مجموع مردان و زنان را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 1434282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها