مسعود پرویز آخرین طلایی تیم ملی کاراته/ تیم مردان ایران نایب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از روز پنجشنبه در شهر"مالکا"ی مالزی با حضور 1167 کاراته کا از 81 کشور جهان آغاز شده بود که تیم ایران با 2 مدال طلا، یک نقره و شش برنز به کار خود خاتمه داد.

در روز پایانی این مسابقات مسعود پرویز در وزن 70+ کیلوگرم کاراته کای ترکیه‌ را در دیدار نهایی شکست داد و به مدال طلا دست پیدا کرد. وی برای رسیدن به فینال، نمایندگان مالزی، عربستان، اسلواکی و برزیل را شکست داده بود.

پیش از این بهمن عسگری یک نشان طلا، سجاد حیاتی یک مدال نقره، قربانعلی‌پور، شهرجردی، جعفری، علی نژاد، نجفی و شفیعی برای تیم ایران شش مدال برنز کسب کرده بودند.

در پایان این مسابقات تیم مصر قهرمان شد و ترکیه در جای دوم ایستاد. تیم ملی ایران که در بخش مردان حضور پیدا کرده بود 9 مدال رنگارنگ عنوان نایب قهرمانی بخش مردان و چهارمی مجموع مردان و زنان را به خود اختصاص داد.