لیگ برتر محلات تبریز و حومه استارت خورد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ بعد از اتمام این مسابقات دو تیم به دیدارهای زیرگروه استان راه خواهند یافت.

گروه یک

1.شهدای خطیب 2.استقلال ایثار 3. فرهنگ مارالان 4.کیان منبع 5. سانتوز لاله 6. آذرخش نیک مهر 7. انصار رشدیه 8. بهمن رافتی

گروه دوم

1. استقلال نوین 2. رزعباسی 3. برق ابوذر 4. پاس دیهیم 5. استقلال دارائی 6. هما قره آغاج 7. ایده آل حکم آباد 8. فجر عباسی 9. پرسپولیس توحید

نتایج هفته اول به شرح زیر است:

شهدای خطیب چهار - بهمن رافتی صفر

کیان منبع دو سانتوز لاله سه

آذرخش یک فرهنگ مارالان صفر

بازی استقلال ایثار و انصار، برگزار نشد.



گروه دوم

استقلال نوین ایثار یک - فجرعباسی صفر

ایده‌آل دو - رزعباسی یک

برق ابوذر یک - هما قره آغاج صفر

پاس دیهیم یک - استقلال دارائی صفر



نتایج هفته دوم:

گروه اول

آذرخش یک - شهدای خطیب صفر

استقلال ایثار صفر - کیان یک

فرهنگ مارالان یک - سانتوز لاله صفر

تختی و انصار، برگزار نشد.



گروه دوم

رزعباسی صفر - استقلال دارایی یک

استقلال نوین یک - هما قره‌آغاج دو

برق ابوذر سه - پاس دیهیم صفر

همچنین دیدار پرسپولیس بابک با ایده آل به هفته آینده موکول شد.

یونس قوام لاله مسئول کمیته محلات در حاشیه این مسابقات، گفت: هدف غایی کمیته محلات فرهنگ سازی و ایجاد فضای سالم ورزشی برای جوانان بوده، همچنین کشف استعدادها و معرفی به باشگاههای حرفه ای یکی دیگر از اهداف این کمیته است.

وی افزود: مسابقات همراه با مسابقات لیگ برتر، لیگ یک و لیگ دو در محلات به صورت منظم برگزار می شود تا انگیزه و شور و نشاط در دیگر تیمهای محلات تبریز حفظ شود.