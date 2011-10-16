هفته فرهنگی استان سمنان در کاخ گلستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید یزدانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هفته فرهنگی استان سمنان با شعار "استان سمنان، جنگل، کویر، آسمان" با اجرای برنامه های متنوع، از بیست و سوم تا بیست و نهم مهر ماه برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این هفته فرهنگی را معرفی هر چه بیشتر استان سمنان، آیین ها و آداب و رسوم ، جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری و.... عنوان کرد و افزود: برپایی نمایشگاه عرضه و فروش صنایع دستی به همراه اجرای مراحل تولید زنده صنایع دستی، توزیع اقلام گردشگری و معرفی استان، برپایی غرفه فرهنگ مکتوب، غرفه شهمیرزاد همراه با معرفی شهر نمونه گردشگری بین المللی، طراحی و اجرای خانه های روستایی و عرضه سوغات از جمله برنامه های این هفته فرهنگی است.



وی گفت: برپایی سیاه چادرهای عشایری با عرضه محصولات عشایر مهدیشهر و گرمسار، پخت نان، آش محلی ، برپایی عکسخانه قاجاری همراه با غرفه عکاسی با پوشاک سنتی و تحویل فوری به مراجعان، نمایشگاه عکس استان سمنان در دوره قاجار، معرفی شاخصهای فرهنگی و عرفای استان و برگزاری مسابقه استان شناسی از دیگر برنامه های این هفته است.



یزدانی، برپایی نمایشگاه عکس جاذبه های استان، برگزاری مراسم شبی با حامیان فرهنگ با دعوت از انجمن سمنانی ها، شاهرودی ها و .... مقیم تهران، اجرای موسیقی محلی استان، معرفی بناها، اشیاء و تپه های تاریخی شاخص استان، تجلیل از چهره های ماندگار استان و ... را از دیگر برنامه های هفته فرهنگی استان سمنان عنوان کرد.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: هر یک از روزهای این هفته به یکی از شهرستان های استان برای اجرای برنامه های فرهنگی و هنری از جمله آیین گل غلتان دامغان و .... اختصاص دارد.