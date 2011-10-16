7700 فقره تخلف صنفی در همدان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فرشچی‌موحد اظهار داشت: بازرسی‌های انجام شده در نیمه نخست سال جاری 69 هزار و 282 فقره بوده که از این میزان 39 هزار و 446 فقره توسط بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت و 29 هزار و 836 فقره توسط بازرسان مجامع امور صنفی صورت گرفته است.

وی گفت: از این میزان بازرسی تعداد تخلفات کشف شده هفت هزار و 742 فقره بوده که در قالب پنج هزار و 232 پرونده به تعزیرات حکومتی استان همدان ارسال شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: ارزش ریالی این تعداد پرونده 27 میلیارد و 805 میلیون ریال بوده است.

وی تأکید کرد: کمترین تعداد پرونده تشکیل شده در این مدت از نظر تعداد در بخش نهاده‌های دامی و از نظر ارزش ریالی مربوط به بخش میوه بوده است.

فرشچی‌موحد ادامه داد: بیشترین میزان تخلفات ثبت شده در بخش قند و شکر بوده که 11 میلیارد ریال از پرونده‌های متشکله را شامل می‌شود.

وی گفت: در این مدت چهار هزار و 649 مورد گزارش‌های مردمی به سازمان رسیده که از این میزان دو هزار و 309 مورد متخلف شناسایی و به مراجع ذیربط ارجاع داده شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: همچنین در این مدت 580 گشت مشترک با همکاری نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان برگزار شده است.

وی تأکید کرد: در این مدت نزدیک به 600 گزارش نیز توسط ناظران افتخاری به این سازمان اطلاع داده شده که مورد بررسی قرار گرفته است.

فرشچی‌موحد گفت: بیشترین عامل تخلفات واحدهای صنفی مربوط به عدم درج قیمت کالا و عدم صدور فاکتور بوده است.