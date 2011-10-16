به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در ادامه‌ سلسله نشست‌های بررسی و نقد مدرنیته کمیته مطالعات فرهنگی نجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات است.

در این نشست دکتر تقی آزاد ارمکی رئیس انجمن، دکتر نعمت الله فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر ابراهیم توفیق عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به ایراد سخنرانی و بیان نظرات خود می‌پردازند.

این برنامه امروز یکشنبه 24 مهرماه، ساعت 15 تا 17در سالن کنفرانس این انجمن برگزار می‌شود.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بزرگراه جلال آل‌احمد، پل گیشا، واقع است.





