  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

نشست "تجدد بومی" برگزار می‌شود

نشست "تجدد بومی" برگزار می‌شود

کمیته مطالعات فرهنگی انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات یکشنبه 24 مهرماه نشستی با عنوان "تجدد بومی" با حضور آزاد ارمکی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در ادامه‌ سلسله نشست‌های بررسی و نقد مدرنیته کمیته مطالعات فرهنگی نجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات  است.
 
در این نشست دکتر تقی آزاد ارمکی رئیس انجمن، دکتر نعمت الله فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر ابراهیم توفیق عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به ایراد سخنرانی و بیان نظرات خود می‌پردازند.
 
این برنامه امروز یکشنبه 24 مهرماه، ساعت 15 تا 17در سالن کنفرانس این انجمن برگزار می‌شود.
 
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بزرگراه جلال آل‌احمد، پل گیشا، واقع است.

 
 
کد مطلب 1434288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها