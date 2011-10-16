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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

22 موسسه غیرمجاز شدند؛

جدیدترین جدول اسامی موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج

جدیدترین جدول اسامی موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اسامی 22 موسسه غیرمجاز اعزام به خارج را که لغو مجوز کرده است، اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم اسامی 22 موسسه غیرمجاز اعزام به خارج را اعلام کرد.

جدول 22 موسسه غیرمجاز اعزام به خارج

ردیف نام موسسه تاریخ لغو مجوز
1 آرمانسیس خاورمیانه قبل از سال 90
2 صدر مهر ایرانیان //
3 سفینه دانش پژوهان //
4 ره حامیا //
5 به سوی فردای اندیشه روشن //
6 اروند دوست غریب //
7 اندیش وران امید فردا //
8 دانش جعفری //
9 دانش پویان سرافراز //
10 آفاق علم //
11 دانش پژوهان الوند //
12 فرهنگی هنری ایرسافام //
13 راهیان اوج یزد //
14 مژده آوران دانش //
15 کادی فرهنگ پارس //
16 گروه طلایی ایرانیان //
17 آمیتیس البرز //
18 نگین هفت اورنگ //
19 توسعه دانش و فناوری نخبگان سال 90
20 نخبگان پرشیا //
21 دانش و فناوری پیشرو //
22 کرمان ایندیا //

حسن مسلمی نائینی - مدیر کل بورس و امور دانشجویان وزارت علوم درباره نحوه برخورد با فعالیت موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج گفت: در صورت تشکیل کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور، امکان مقابله با موسسات غیر مجاز بیش از گذشته فراهم می شود.

وی افزود: با بیان اینکه حدود 100 موسسه دارای مجوز اعزام دانشجو به خارج از کشور در حال فعالیت هستند، فعالیت این موسسات را در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش امکان برنامه ریزی و نظارت برای وزارت علوم دانست.

کد مطلب 1434289

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