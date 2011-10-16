80 درصد اماکن آذربایجان غربی فرسوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی صبح یکشنبه در سمینار یکروزه مدیریت بحران زلزله بابیان اینکه زلزله یکی خطرات خانمان سوزی است که بخشهای عمده ای از آذربایجان غربی را تهدید می کنند، گفت: عدم رعایت اصول فنی در ساخت و ساز در دهه های گذشته و در مناطق حاشیه شهر و سکونتگاههای غیر رسمی وضعیت ساخت و سازها را در شرایط نامناسبی قرارداده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید با آگاه سازی و جلب مشارکت مردم نسبت به اجرای طرحهای مقاوم سازی و پیشگیری از تشدید خسارتهای احتمالی اقدام کرد، اظهار داشت: ارائه آموزشهای همگانی، رعایت مقرارت ملی ساختمان در مراحل طراحی، نظارت و اجرا و برخورد قاطع با متخلفان و افراد سودجو در ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله اقدامات ضروری برای مقابله و ایجاد آمادگی عمومی در برابر حوادث طبیعی است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بیان داشت: طی سالهای اخیر در راستای برنامه های عدالت محورانه دولت شاهد توسعه و عمران مناطق روستایی و کم برخوردارو کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها هستیم که این مهم در تشدید روند ساخت و سازهای کم مقاوم و حاشیه شهر تاثیر بسزایی داشته است.

محمودی ادامه داد: همچنین با اجرای طرحهای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم سازی خانه های روستایی و بافت فرسوده شهری شرایط به سمت کیفی سازی ساخت و سازهای پیش رفته که باید با آگاه سازی مردم این روند را سرعت بخشید.

این مسئول خواستار تغییر نگرش عمومی به موضوع بلایای طبیعی برای کاهش میزان ریسک در حوادث شد و افزود: طی سالهای اخیر با وجود رعایت قوانین و آیین نامه های ساخت و ساز شاهد تحولی ساختاری هستیم ولی در اجرا هنوز به حد مطلوبی پیشرفت نشده که باید با تحول در نگرش عمومی جامعه نسبت به موضوع حوادث شرایط مدیریت ریسک را در زمانهای بحرانی ارتقا دهیم .

محمودی با بیان اینکه جامعه مهندسی در ایجاد این تغییر مسئولیت اساسی دارد، اظهار داشت: در آگاه سازی مردم، طراحیها، مدیریت شهری و مدیریت ساخت وسازها نقش مهندسان برای رسیدن به جایگاه مطلوب در کاهش خطرات و افزایش سطح ایمنی جامعه بسیار مهم و بنیادین است

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز در این سمینار با بیان اینکه کشورمان در برابر حوادث طبیعی یکی از آسیب پذیر ترین کشورها است گفت: مباحث فنی و مهندسی پاشنه آشیل تمامی برنامه ریزیهای مدیریت بحران است و در هرکجا که رعایت شده میزان آسیب پذیری نیز کاهش یافته است .

جعفر ذوالفقاری افزود: امروزه به واسطه پیشرفتهای که در علوم مهندسی و فناوریهای نوین به دست آمده میزان انتظار و توقع جامعه نیز برای کاهش میزان ریسک در بحرانها نیز افزایش یافته است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی نیز درادامه این مراسم، بیان داشت: طرح پهنه بندی استان از نظر زلزله و ارزیابی ریسک در دوردوم سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی تصویب شده و مطالعات آن نیز در شهرهای ارومیه، خوی، مهاباد و سلماس در حال اجرا است .

خلیل محبت خواه افزود: مطالعات زمین شناختی وشناسایی گسلها، اطلاعات ساختمانها از نظر از میزان استحکام، میزان خسارتهای احتمالی ناشی از زلزله و سناریوی های احتمالی برای مدیریت بحران در زمان حادثه از جمله محورهای این مطالعات است .