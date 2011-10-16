گزارش کامل مهر از عملکرد قایقرانان ایران/ کسب 32 مدال و 2 سهمیه المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن در تهران، رده بندی کلی رقابت ها در سه بخش بزرگسالان، جوانان و معلولین اعلام شد.

در مجموع کل مسابقات در بزرگسالان، جوانان و معلولین و بخش زنان و مردان تیم ایران با کسب 32 مدال شامل 18 طلا، 11 نقره و 3 برنز در بین 20 کشور آسیایی در رده نخست قرار گرفت و به عنوان قهرمانی مجموع رسید. این برای اولین بار در تاریخ قایقرانی ایران است که کشورمان در مجموع کل مدالهای جوانان و بزرگسالان با کسب 16 مدال طلا به عنوان قهرمانی آسیا می رسد.

در این جمع بندی مدالی چین و قزاقستان در رده دوم قرار دارند. در این رده بندی مدالی کشور چین به عنوان قدرت اول قاره آسیا، تنها در بخش بزرگسالان در مسابقات حاضر شده و اکثر کشورها هم مانند چین، ژاپن، مالزی، کره جنوبی، تایلند، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ... در بخش معلولین حاضر نبوده اند!

اما در مجموع رده سنی بزرگسالان(بانوان و مردان)، چین با کسب 15 مدال طلا و دو نقره و یک برنز قهرمان شد. ایران در این بخش با 5 مدال طلا، 6 نقره و 2 برنز نایب قهرمان آسیا شده است. این برای نخستین بار است که ایران در مجموع رده سنی بزرگسالان در رده دوم آسیا قرار می گیرد.

در رده سنی جوانان، تیم ایران با کسب 13 مدال طلا، 5 نقره و یک برنز در صدر آسیا ایستاد و عنوان قهرمانی خود را تکرار کرد. در مجموع اولین دوره مسابقات معلولین قهرمانی آسیا هم تیم ایران با دو طلا و یک نقره و یک برنز اول شد. هند و افغانستان هم دوم و سوم شدند.

همچنین در این دوره از مسابقات، آرزو حکیمی مقدم در بخش جوانان با کسب 3 مدال طلا و یک برنز به عنوان ستاره رقابتهای آسیایی تهران معرفی شد. احمدرضا طالبیان هم در رده سنی بزرگسالان صاحب سه گردن آویز طلا شد.

در این رقابت ها که جنبه انتخابی المپیک لندن را داشت، قایقرانی کشورمان برای نخستین بار در تاریخ رشته آبهای آرام صاحب دو سهمیه المپیک توسط احمدرضا طالبیان در کایاک هزار متر مردان و آرزو معتمدی در کایاک 200 متر زنان شد.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا وانتخابی المپیک لندن از 21 مهر تا 24 مهرماه در تهران برگزار شد.