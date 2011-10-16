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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

تولیدات سینمای ایران و فرانسه بررسی می‌شود

تولیدات سینمای ایران و فرانسه بررسی می‌شود

میزگرد "تولید سینمایی در فرانسه و در ایران، موفقیت‌ها، محدودیت‌ها و چشم‌اندازها" امروز 24 مهرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این میزگرد که با مشارکت خانه هنرمندان ایران و دفتر همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، برگزار می‌شود، روبرگدیگیان تهیه‌کننده و کارگردان از فرانسه، نیکلا بلان تهیه‌کننده و مدیرشرکت آگات فیلم از فرانسه، فرهاد توحیدی عضو هیئت مدیره خانه هنرمندان ایران و غلامرضا موسوی تهیه‌کننده به سخنرانی در خصوص سینمای ایران و فرانسه خواهند پرداخت.

میزگرد "تولید سینمایی در فرانسه و در ایران، موفقیت‌ها، محدودیت‌ها و چشم اندازها" ساعت 18:30 روز 24 مهرماه در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و سخنرانی‌ها دارای ترجمه همزمان فرانسوی و ایرانی خواهند بود.

کد مطلب 1434300

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