کیفیت نباید فدای تولید ارزان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صداقت گفت: مدیریت شهری نیازمند تفکر، تعقل و اندیشه است؛ زیرا این مساله زیربنای فعالیت‌های اجرایی محسوب می‌شود و بر پایه آن می‌توان دانش تولید کرد.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی سی افزود: نوسازی بافت‌های فرسوده شهری مانند تهران در نخستین گام نیازمند فرهنگ‌سازی است و در این مسیر باید، ساختن بنای مقاوم مورد تاکید قرار گیرد، زیرا در صورت عدم استفاده از مصالح استاندارد و اجرای یک سازه با کیفیت، هیچ دستاوردی جز اتلاف سرمایه‌های ملی حاصل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه مقوله کیفیت در آموزه‌های دینی هم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: در صورتی که فقط بخواهیم ارزان‌سازی را مد نظر قرار دهیم، تنها به شکل‌گیری بافت های فرسوده نو کمک کرده‌ایم و در این صورت تهران را به یک سکونتگاه نامطمئن تبدیل می‌کنیم.

صداقت با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز بسیاری از طرح‌هایی که با شعار ارزان‌سازی ایجاد شده‌اند، کیفیت لازم را ندارند، افزود: برای جلب مشارکت بخش‌خصوصی در نوسازی بافت‌های فرسوده، ابتدا باید مطالعات دقیق و گسترده‌ای صورت گیرد و منفعت این بخش در آن دیده شود تا یک سرمایه گذار با نگاه ملی وارد عرصه نوسازی شود.

مدیرعامل شرکت ویستا بست ادامه داد: در حال حاضر مقوله‌هایی همچون دانش، سرمایه و کار ابعاد اصلی جلب مشارکت بخش‌خصوصی در نوسازی بافت‌های فرسوده به شمار می‌روند، اما در این میان ایجاد فضای امن برای حضور سرمایه گذاران مغفول مانده است.

وی گفت: چنانچه به طرح نوسازی بافت‌های فرسوده با یک دید ملی نگریسته شود و حداقل درآمد سرمایه‌گذار مورد توجه قرار گیرد، می‌توان به ایجاد یک بنای با کیفیت ودر نهایت یک شهر زیبا امیدوار بود و تجارب ارزشمندی را نیز برای نسل های آینده برجای گذاشت.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی سی افزود: در شرایط فعلی درد و درمان در بافت‌های فرسوده تهران مشخص و باید داروی آن با هوشمندی تجویز شود، در غیر این صورت نه تنها باری از روی دوش شهر تهران برداشته نمی‌شود، بلکه باید منتظر فجایع بزرگتری در فضای شهری باشیم.