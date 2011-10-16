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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

غنچه پور:

نتایج سرشماری مرجع مهمی برای توزیع عادلانه منابع مالی است

نتایج سرشماری مرجع مهمی برای توزیع عادلانه منابع مالی است

جیرفت - خبرگزاری مهر: فرماندار جیرفت نتایج سرشماری را مرجعی مهم برای توزیع عادلانه منابع مالی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم غنچه پور اظهار داشت: نتایج سرشماری مرجع و ماخذ مهمی برای توزیع عادلانه منابع مالی بین مناطق و نواحی مختلف خواهد بود.  

غنچه پور بر اهمیت همکاری و مشارکت مردم در این طرح تاکید کرد و اظهار داشت: مشارکت و همکاری مردم با ماموران سرشماری از اهمیت بالایی برخوردار است و به مامواران کمک می کند تا پرسشنامه ها با دقت و صحت بیشتری تکمیل شود.

وی اجرای طرح سرشماری عمومی را گامی بلند به سوی اعتلا و سازندگی کشور دانست و افزود: در هر جامعه‌ای که توان علمی بالاتر و آمار و اطلاعات جامع و دقیق تری وجود داشته باشد، قدرت تصمیم‌گیری نیز افزایش یافته و با انجام برنامه‌ریزی‌های مناسبتر، شرایط برای زندگی بهتری فراهم می‌شود.
 
مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن جیرفت ابراز امیدواری کرد: مردم در هنگام مراجعه ماموران سرشماری اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار آنان قرار دهند و آنان را در تکمیل و جمع آوری پرسش نامه ها یاری کنند.
 
این مسئول یادآور شد: برای شرکت در طرح سرشماری دو هزار و 500 نفر در شهرستان جیرفت ثبت نام کردند که از این تعداد 275 نفر انتخاب و آموزش های لازم را با شرکت در دوره های آموزشی فرا می گیرند.

 
کد مطلب 1434310

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