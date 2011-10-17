دومین جشنواره عکس ملی سلامت روان در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دین محمدی افزود: همه ساله آخرین هفته مهر ماه به هفته سلامت روان اختصاص دارد که برنامه های متعددی توسط دستگاههای متولی نیز برای آگاهی و ارتقا عموم در حوزه های مختلف برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه هفته سلامت روان تأکید بر آموزش های همگانی با موضوعات سلامت روان دارد، یادآور شد: معاونت بهداشتی استان زنجان علاوه بر اجرای برنامه های مختلف در این هفته اقدام به برگزاری دومین جشنواره عکس ملی سلامت روان کرده است.

دین محمدی افزود: پس از اعلام فراخوان عمومی به اقصی نقاط کشور دو هزار قطعه عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان افزود: داوری عکس ها توسط هیئت داوران در روز 25 مهر ماه انجام و عکس های راه یافته به نمایشگاه به مدت چهار روز 28 مهر ماه جاری الی دو آبان ماه در معرض دید عموم علاقمندان قرار خواهد گرفت.