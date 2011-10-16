به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدینژاد در دومین نشست از پنجمین دوره مجلس دانشآموزی کشور که صبح روز یکشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد با بیان این که مجلس دانشآموزی از نهادهای ارزشمند کشور است، افزود: این مجلس فرصت و امکان برنامه ریزی برای کشور را فراهم آورده است و باید آن را تقویت کرد.
موافقت با تاسیس مجلس بینالمللی دانشآموزی
وی با اشاره به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تاسیس مجلس بینالمللی دانشآموزی اظهار داشت: با این پیشنهاد آقای وزیر موافق هستیم چرا که نگاه ما جهانی است اما باید کمیسیونهای مختلفی را تشکیل دهید و پیشنهادهای خود را در این باره ارایه کنید.
رئیس جمهور با اشاره به برگزاری جلسه هیئت دولت در عصر امروز گفت: پیشنهاد می کنم که یک ساعت از جلسه هیئت دولت امروز در مجلس دانشآموزی و با حضور نمایندگان این مجلس برگزار شود و دولت راجع به پیشنهادهای شما بحث کند و یا طرحها و لایحههایی که امروز قرار است مورد بررسی قرار دهیم با حضور شما مطرح شود.
وی با بیان اینکه باید مجلس دانشآموزی هر سال یک مرتبه با حضور تمام نمایندگان این مجلس در ادوار مختلف برگزار شود، ادامه داد:در این جلسه میتوان پیشنهادهای مختلف را مورد بحث و بررسی و تصویب قرار داد.
احمدینژاد با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس دانشآموزی که گفته بود چرا مصوبات این مجلس خاک میخورد و مورد استفاده قرار نمیگیرد، گفت: باید بگویم مصوبات خاک نمیخورند بلکه خاک مصوبات را میخورد. از ابتدای تاریخ نیز اندیشههای بلندی بوده که در حال خاک خوردن هستند و هم اکنون مورد باید به این فکر باشیم که چگونه از آنها استفاده کنیم و این به خودمان برمی گردد. به اعتقاد من اگر دانشآموزی تصمیم بگیرد کاری را انجام دهد و اراده برای فتح قلهای داشته باشد من بدون تردید میگویم این اهداف محقق میشود چرا که همه عالم در دست انسان است.
وی با طرح این سئوال که آیا میشود همه دنیا را اصلاح کرد و آیا می توان همه خوبیها را محقق ساخت؟ تصریح کرد: بله این امکان وجود دارد اما زمانی که انسان اراده کند و تصمیم بگیرد. چرا که خداوند همه این عالم را برای انسان خلق کرده است و انسان را برای خودش و استعدادی در انسان قرار داده است و میتواند خدایی کند و تا خود خدا بالا برود.
رئیس جمهور فطرت الهی را در درون همه انسانها دانست و افزود: سینه انسان کانون همه حقایق عالم است و انسان میتواند از این هستی با همه پیچیدگیهایش بالاتر باشد. خداوند علم خودش را در اختیار بشر قرار داد و وی میتواند تا جانشینی خدا روی زمین پیش برود و جانشینی یعنی اینکه فرد شباهتهایی را به او دارد و میتواند اختیارات خداوند را هم بر عهده داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر شما تصمیم بگیرید کاری را دنبال کنید راهتان باز میشود و هر هدف بلندی را دنبال کنید به آن خواهید رسید و اگر ملتی به خواستههای دم دستی اکتفا کند و همواره خود را به تنهایی ببیند خدا هم همان مقدار را به او عطا می کند چرا که خداوند انسانهایی که آرزوهای کوچک دارند را دوست ندارد و معتقد است انسانها را با کرامت بالا و برای جانشینی آفریده است.
احمدینژاد در ادامه تاکید کرد: باید قدر خودمان را بدانیم و هر کم کاری که دولت، مجلس و هر سازمان و دستگاه دیگر داشت باز هم به پیشرفت و تعالی خود و سپس به جامعه فکر کنیم و برنامه ریزی داشته باشیم چرا که انسان اگر رشد نکند نمیتواند مشکلات جامعه را نیز حل کند و راه بزرگ شدن و خدایی شدن نیز تلاش برای اصلاح جامعه و خدمت به دیگران است. همه ارزش انسان به این است که برای دیگران زندگی کند.
وی با اشاره به تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس گفت: به اعتقاد من باید نام تعطیلی را برداشت چرا که تعطیلی به معنای معطل ماندن است اما هم اکنون دانشآموزان در کنار خانواده و همراه با آنها هستند که این خود یک نوع کار است و به معنای تعطیلی نیست.
رئیس جمهور با اشاره به روشنفکرانی که از تعطیلی پنجشنبه ها انتقاد میکنند تصریح کرد: همه این افراد رد پایشان در مکانهای تفریحی کشور است و هم اکنون در حال پر کردن جدول خارج از کشور خود هستند و در نهایت ادای روشنفکرها را در میآورند و میگویند تعطیلی پنجشنبهها به ضرر کشور است.
وی بزرگ شدن را در مسیر خدمت به جامعه دانست و افزود: بزرگی انسانها را می توان با میزان شوق و اشتیاق آنها برای اصلاح جامعه اندازه گیری کرد. بدین ترتیب برخیها افق دیدشان اصلاح خانواده برخیها محله، کشور و برخی ها نیز افق دیدشان اصلاح جهان است و بدین ترتیب بزرگی هر فرد را میتوان تعیین کرد.
احمدینژاد ادامه داد:خداوند تکلیف بزرگی را بر دوش ما گذاشته است اما ما تنها نیستیم بلکه الگو و راهنمایی داریم که در هر مقطعی یک امام بودند که محضر علم و حکمت و معرفت و مهربانی هستند و تمام انسانها با آن در ارتباط بودهاند.
وی ادامه داد: برخی از انسانهای کندذهن فکر میکنند امام زمان (عج) تنها برای شیعیان است و یک عدهای دیگر تصور میکنند برای کل مسلمانان است اما این طور نیست امام برای همه است و من با گفتگویی که با افراد گوناگون در سطح جهان داشتهام به این حقیقت پی بردهام که تمام افراد در هر مذهب و دینی به وجود امام(عج) اعتقاد دارند و در ته دل به این واقعیت رسیدند که چنین شخصی هست و او خواهد آمد. توصیه میکنم با این امام خوب ارتباط برقرار کنید و از او کمک بخواهید.
رئیس جمهور با اشاره به وضعیت کنونی جهان گفت: این وضعیت شایسته انسان نیست و هیچ انسانی از دین و زندگی راضی نیست. وضعیتی که در آن غارت و فقر وجود دارد و بسیاری از انسانها حتی فرصت آرزو کردن را نمییابند.
وی با اشاره به سفر به نیویورک و گفتگو با اتباع آمریکایی که به بیش از 300 تا 400 نفر میرسیدند، ادامه داد: من با سئوالاتی سعی می کردم متوجه شوم در ذهن این افراد چه میگذرد و در نهایت متوجه شدم هیچکدام از آنها از وضعیت خود راضی نیستند و همه به دنبال تغییرند و اگر راه درست و حقیقی معرفی شود همه به سوی آن میشتابند و آن را انتخاب میکنند.
احمدینژاد افزود: چند صد سال است که مستکبران بر دنیا مسلط هستند و امروز به بن بست رسیدهاند و وقتی که با پرچم ایران و روحیه ملت ایران روبرو میشوند برایشان بسیار سخت است و تلاش میکنند با اعمال فشارها مانع پیشرفت ما شوند.
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