ارتش رژیم صهیونیستی به حال آماده باش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، ارتش رژیم صهیونیستی در آستانه اجرای قرارداد تبادل اسرای فلسطین با گلعاد شالیت به حال آماده باش درآمد.

رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که این اقدام به دلیل ترس از اقدامات مبارزان فلسطینی یا گروه های افراطی این رژیم که با آزادی اسرای فلسطینی مخالف هستند صورت گرفته است.

خاطرنشان می شود به موجب توافق رژیم صهیونیستی و حماس، هزار و 27 فلسطینی در ازای آزادی گلعاد شالیت نظامی صهیونیستی آزاد خواهند شد. در مرحله نخست که روز سه شنبه اجرا خواهد شد 450 اسیر مرد و 27 اسیر زن فلسطینی و گلعاد شالیت آزاد خواهند شد.



