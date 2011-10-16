مازندران در لیگ دانش آموزی کشور شرکت می کند

قربان علی سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران میزبان نخستین دوره لیگ برتر فوتسال دانش آموزی کشور خواهد بود که با حضور 10 تیم از سراسر کشور، 13 آبانماه امسال به میزبانی سار ی آغاز می شود.



وی افزود: در این دوره از مسابقات، مازندران در منطقه شمال با استانهای البرز، خراسان رضوی، کردستان و شهرستانهای تهران همگروه بوده و در منطقه جنوب تیمهای کرمانشاه، لرستان، فارس، بوشهر و کرمان با هم به رقابت می پردازند.



وی بیان داشت: این مسابقات به صورت دوره ای و رفت و برگشت از جمعه 13 آبانماه، همزمان با روز دانش آموزبه میزبانی تیم خراسان رضوی در شهرستان ساری، آغاز خواهد شد.



سهرابی تصریح کرد: تیم والیبال دانش آموزان پسر متوسطه مازندران از دوازدهم آبانماه در نخستین دوره لیگ برتر دانش آموزی کشور شرکت که با گیلان، البرز و سمنان همگروه است.



رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: این مسابقات با حضور 16 تیم برتر دانش آموزی در چهار گروه از استانهای اصفهان، شهرستانهای تهران، لرستان، چهار محال بختیاری، قم، گلستان، تهران، مرکزی، همدان، قزوین، کرمانشاه و آذر بایجان غربی برگزار می شود.



سهرابی، هدف از اجرای این مسابقات را استعداد یابی و کشف نخبگان ورزشی در این رشته ها و دعوت آنان به اردوهای ملی دانش آموزی برای اعزام به مسابقات ورزشی دانش آموزان آسیایی و جهانی اعلام کرد.