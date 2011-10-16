پل بزرگ شهدای لالی به عنوان سازه برتر کشور انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سازه پل بزرگ شهدای لالی مواردی چون دهانه بزرگ، پایه های بلند و تکنیک اجرایی مورد توجه داوران قرار گرفت.

اصولا عملیات اجرای پلهای کابلی بلند، کار بسیار دشواری بوده و دارای نکات حساس فنی است و همه این موارد باعث شد تا سازه پل بزرگ شهدای لالی مورد توجه دست اندرکاران نهمین همایش بتن قرار بگیرد.

کیفیت مطلوب در مدیریت، طراحی و اجرای پروژه پل بزرگ کابلی شهدای لالی از مهمترین دلایلی است که هیئت داوران بر اساس آن، این پل را به عنوان سازه برتر کشور برگزیدند.

به دلیل مشارکت موثر و ارزنده شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای به ثمر رساندن این سازه، لوح تقدیر انجمن بتن ایران به این شرکت اهدا شد.



پل بزرگ شهدای لالی از جمله پروژه های جانبی طرح سد و نیروگاه گتوندعلیا است که به منظور جایگزین کردن پل قدیم لالی در محور لالی به مسجدسلیمان در محدوده دریاچه سد گتوندعلیا احداث و در شهریور ماه گذشته با حضور معاون اول ریاست جمهوری بهره برداری از آن رسما آغاز شد.

این پل با سازه ای از نوع کامپوزیت به طول 460 متر، ارتفاع پایه و پایلون در مجموع به طول 141 متر و عرض 17.5 متر در 15 کیلومتری بالادست سد گتوندعلیا احداث شده و پس از آبگیری کامل سد، با جلوه های دیدنی خود به عنوان یکی از زیباترین پل های کشور خودنمایی خواهد کرد.