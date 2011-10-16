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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

پل بزرگ شهدای لالی به عنوان سازه برتر کشور انتخاب شد

پل بزرگ شهدای لالی به عنوان سازه برتر کشور انتخاب شد

اهواز - خبرگزاری مهر: هیئت داوران مسابقه طرح برتر بتنی ایران، پل بزرگ شهدای لالی را به عنوان سازه برتر بتنی سال 1389 کشور انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سازه پل بزرگ شهدای لالی مواردی چون دهانه بزرگ، پایه های بلند و تکنیک اجرایی مورد توجه داوران قرار گرفت.

اصولا عملیات اجرای پلهای کابلی بلند، کار بسیار دشواری بوده و دارای نکات حساس فنی است و همه این موارد باعث شد تا سازه پل بزرگ شهدای لالی مورد توجه دست اندرکاران نهمین همایش بتن قرار بگیرد.

کیفیت مطلوب در مدیریت، طراحی و اجرای پروژه پل بزرگ کابلی شهدای لالی از مهمترین دلایلی است که هیئت داوران بر اساس آن، این پل را به عنوان سازه برتر کشور برگزیدند.

به دلیل مشارکت موثر و ارزنده شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای به ثمر رساندن این سازه، لوح تقدیر انجمن بتن ایران به این شرکت اهدا شد.

پل بزرگ شهدای لالی از جمله پروژه های جانبی طرح سد و نیروگاه گتوندعلیا است که به منظور جایگزین کردن پل قدیم لالی در محور لالی به مسجدسلیمان در محدوده دریاچه سد گتوندعلیا احداث و در شهریور ماه گذشته با حضور معاون اول ریاست جمهوری بهره برداری از آن رسما آغاز شد.
 
این پل با سازه ای از نوع کامپوزیت به طول 460 متر، ارتفاع پایه و پایلون در مجموع به طول 141 متر و عرض 17.5 متر در 15 کیلومتری بالادست سد گتوندعلیا احداث شده و پس از آبگیری کامل سد، با جلوه های دیدنی خود به عنوان یکی از زیباترین پل های کشور خودنمایی خواهد کرد.
کد مطلب 1434323

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