17 صادرکننده نمونه استان همدان تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بکایی افزود: در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و معرفی الگوهای موفق در عرصه صادرات استان همدان صادرکنندگان نمونه تشویق می شوند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان ادامه داد: بعد از فراخوان، صادرکنندگان استان همدان از طریق سایت اینترنتی و به صورت داوطلبانه اقدام به ثبت نام خود برای شرکت در انتخاب صادرکنندگان نمونه کردند.

وی عنوان کرد: در این راستا در سال جاری 17 نفر به عنوان صادرکننده نمونه در سطح استان همدان انتخاب شدند که در مراسمی از آنها تقدیر می‌شود.

بکایی ابراز داشت: بالا بودن ارزش صادرات کالا توسط صادرکننده در سال 89 در مقایسه با سایر اشخاص یا شرکت‌هایی که کالاهای مشابه صادر می‌کنند، درصد رشد صادرات نسبت به سال گذشته و نفوذ در بازارهای جدید صادراتی و تبلیغات از جمله شاخص‌های انتخاب به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور و شرکت در دوره‌های آموزشی از دیگر شاخص‌ها و معیارهای شناسایی و معرفی صادرکننده و تشکل صادراتی در سال جاری است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأکید کرد: عضویت در هیئت‌های بازاریابی و برخورداری از کیفیت بالای کالاهای صادراتی در مقایسه با رقبا از دیگر معیارهای پیش‌بینی شده برای انتخاب صادرکنندگان برتر به شمار می‌رود.

وی صادرات را از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها دانست و اظهار کرد: صادرات کالا علاوه بر رشد اقتصادی موجب افزایش توان رقابت‌پذیری کشورها در عرصه‌های بین‌المللی می شود.

بکایی همچنین تقویت عزم ملی برای صادرات و گسترش فرهنگ عمومی‌ صادرات، معرفی الگوهای صادراتی موفق در عرصه تولید صادرات‌ گرا، ارتقا شأن و منزلت اجتماعی صادرکنندگان، گسترش فرهنگ تولید برای صادرات و تبیین سیاست‌های صادراتی و معرفی توانمندی‌ها و چهره‌های شاخص صادراتی کشور را از مهم‌ترین اهداف برپایی روز ملی صادرات عنوان کرد.