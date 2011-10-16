روباتی که لوازم الکترونیکی خانگی را کنترل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم عامل آندروئید گوگل به دلیل تطبیق پذیری بالا از این قابلیت برخوردار است که در انواع مختلفی از گجتهای الکترونیکی به کار رود. به همین منظور شرکت ژاپنی "سانیو" یک روبات هوشمند به نام "میرای سانزو" را برای بازار این کشور عرضه کرده است که برپایه سکوی آندروئید بوده و کاربرد خانگی دارد.

این روبات کوچک 22 سانتیمتری که ظاهری شبیه به یک توپ دارد می تواند با لوازم مختلف خانگی تداخل کرده و آنها را کنترل کند.

این روبات مجهز به یک نمایشگر لمسی یکپارچه، اتصال "وای- فای"، حسگرهای ویژه و سیستم تشخیص صدا است و می تواند رایانه ها، تلفنهای همراه، سیستمهای هشدار، سیستمهای تهویه و ... را کنترل کند.

برای مثال، به منظور فعال کردن دستگاه تهویه هوا و یا پر کردن وان حمام از آب گرم یک فرماندهی صوتی کافی است.

براساس گزارش Pigadget، زمانی که افراد دور از خانه هستند این روبات می تواند در مورد حوداثی چون آتش سوزی ایمیلی را به تلفن همراه ساکنان خانه ارسال کند.

قسمتهای مختلف روبات توپ مانند با کاربردهای خانگی

این گرافیک نشان می دهد که این روبات می تواند چه قسمتهایی از خانه را کنترل کند