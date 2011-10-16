کنسرت کر دفتر موسیقی برگزار می شود

به گزارش خبنگار مهر، این کنسرت در دو قسمت اجرا می شود به این ترتیب که دربخش نخست قطعات "کوزه " به آهنگسازی مصطفی کمال پورتراب با اشعاری از خیام، "ای یار" و"آینه " به آهنگسازی احمد پژمان ،"چنگ رودکی " به آهنگسازی روح الله خالقی با اشعاری ازرودکی اجرامی شود.

بخش دوم این کنسرت به اجرای آثار موسیقی فولکلورایرانی اختصاص دارد و قرار است قطعاتی چون" ماه بانو" ،"گل ومی"و"داد دل" که ازقطعات محلی هستند وهمچنین قطعه "کراسی چرمی "قطعه فولکلور کرمانشاه، "سنده ن منه یار اولماز"و"یری یری" قطعه فولکلو آذری اجرا شود .

در این کنسرت که با حضور 12خواننده سپرانو،12 خواننده تنور،11خواننده آلتو و10 خواننده باس به روی صحنه می رود سامان احتشامی با ساز پیانو و اسفندیار پیفون با ساز تارآذری به عنوان نوازندگان مهمان در این اجرا، گروه کردفتر موسیقی را همراهی می کنند.