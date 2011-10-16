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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

کنسرت کر دفتر موسیقی برگزار می شود

کنسرت کر دفتر موسیقی برگزار می شود

کنسرت گروه کر دفترموسیقی به رهبری مسعود کاظم زاد در تاریخ دوم آبان در سالن رودکی برگزار می شود.

به گزارش خبنگار مهر، این کنسرت در دو قسمت اجرا می شود به این ترتیب که دربخش نخست قطعات "کوزه " به آهنگسازی مصطفی کمال پورتراب با اشعاری از خیام، "ای یار" و"آینه " به آهنگسازی احمد پژمان ،"چنگ رودکی " به آهنگسازی روح الله خالقی با اشعاری ازرودکی اجرامی شود.

بخش دوم این کنسرت به اجرای آثار موسیقی فولکلورایرانی اختصاص دارد و قرار است قطعاتی چون" ماه بانو" ،"گل ومی"و"داد دل" که ازقطعات محلی هستند وهمچنین قطعه "کراسی چرمی "قطعه فولکلور کرمانشاه، "سنده ن منه یار اولماز"و"یری یری" قطعه فولکلو آذری اجرا شود .

در این کنسرت که با حضور 12خواننده سپرانو،12 خواننده تنور،11خواننده آلتو و10 خواننده باس به روی صحنه می رود سامان احتشامی با ساز پیانو و اسفندیار پیفون با ساز تارآذری به عنوان نوازندگان مهمان در این اجرا، گروه کردفتر موسیقی  را همراهی می کنند.  

کد مطلب 1434331

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