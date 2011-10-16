طالبیان سومین طلا را گرفت/ پایان مسابقات قایقرانی آسیا با قهرمانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز از چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن با کسب سه مدال طلا و نقره دیگر برای کشورمان به پایان رسید.

در مسابقات امروز یکشنبه قایقرانان در سه ماده کایاک و کانوی مردان و زنان در بخش ماراتن(5 هزار متر) به رقابت پرداختند که در نهایت ایران موفق به کسب دو نشان طلا و یک نقره دیگر شد. در مسابقات روز یکشنبه احمدرضا طالبیان سومین مدال طلای خود در مسابقات قهرمانی آسیای تهران را بدست آورد. عادل مجللی هم در ماده کانوکانادایی طلایی شد. آرزو معتمدی دومین قایقران المپیکی کشورمان هم در رده دوم کایاک ایستاد. نتایج آخرین روز این مسابقات به این ترتیب است:

کایاک 5 هزار متر مردان:

1- احمدرضا طالبیان از ایران 2- ازبکستان 3- چین

کایاک 5 هزار متر زنان:

1- چین 2- آرزو معتمدی از ایران 3- کره جنوبی

کانو کانادایی 5 هزار متر مردان:

1- عادل مجللی از ایران 2- قزاقستان 3- چین

با برگزاری این سه مسابقه، ایران در مجموع صاحب 32 مدال شامل 18 نشان طلا، 11 نقره و 3 برنز در مسابقات قهرمانی آسیای تهران شد تا برای اولین بار در مجموع هر سه بخش بزرگسالان، جوانان و معلولین آسیا به عنوان قهرمانی دست یابد.

همچنین در این رقابتها که جنبه انتخابی المپیک لندن را داشت، ایران موفق شد برای اولین بار در تاریخ قایقرانی کشورمان صاحب دو سهمیه المپیک در بخش کانوئینگ در بخش زنان و مردان شود.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار شد.