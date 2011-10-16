  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات در اهواز افتتاح شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (EOC) جنوب غرب کشور در اهواز افتتاح شد.

حسین درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مرکز به منظور کنترل و هماهنگی عملیات مختلف امداد و نجات راه اندازی شده که علاوه بر استان خوزستان به استانهای همجوار از جمله ایلام، بوشهر، چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد خدمات امدادی ارائه می دهد.

وی افزود: کارشناسان این مرکز از طریق ویدئو کنفرانس عملیات امداد و نجات در استانها را هدایت می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان با بیان اینکه برای راه اندازی این مرکز 150 میلیون تومان هزینه شده است، گفت: با توجه به وسعت استان و به منظور تسهیل در امر امداد رسانی امکانات و تجهیزات این مرکز در مناطق شش گانه شهرستانهای استان نصب و راه اندازی شده است.

درویشی با اشاره به اینکه هم اکنون متوسط زمان رسیدن به محل حادثه 15 دقیقه است، افزود: با هماهنگیهای انجام شده با مسکن و شهرسازی مکانهایی برای فرود هلکوپتر در نظر گرفته شده است.
