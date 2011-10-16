بدقولی 2 پژوهشگاه در بازنگری علوم انسانی/ سرفصلها به موقع نرسید

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بدقولی دو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و حوزه و دانشگاه در عدم تحویل به موقع سرفصلهایی که طبق قراردادی رسمی می بایست تا شهریورماه تحویل دهند اما این اتفاق نیفتاد، توضیحاتی ارائه داد.

وی در این باره، تاکید کرد: طبق قرار با پژوهشگاهها و دانشگاهها که قرار بود سرفصلهای خودشان را به ما بدهند، متاسفانه به موقع عمل نشد، در حالیکه ما قرارداد رسمی با آنان داشتیم و یک مقدار این زمان به عقب افتاد.

مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، با اشاره به بدقولی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در خصوص عدم ارائه به موقع 38 سرفصل علوم انسانی در شهریورماه، اظهار داشت: این پژوهشگاه 38 رشته را بازنگری کرده و قول داده تا پایان مهرماه برای وزارت علوم ارسال کند.

قدیمی اضافه کرد: به محض دریافت این سرفصلها، در اختیار کمیته های تخصصی قرار می گیرند و بعد از ارزیابی در این کمیته ها به شورای عالی برنامه ریزی ارجاع خواهد شد که پس از تصویب، لازم الاجرا برای همه دانشگاهها خواهد بود.

وی از قرارداد دیگری با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خبر داد و گفت: طی قراردادی رسمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 50 سرفصل را می بایست تا شهریورماه تحویل دهد که متاسفانه این سرفصلها به موقع به دستمان نرسید و بر خلاف قرارداد رسمی که با آنان داشتیم این موضوع عقب افتاد؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زمان بیشتری نیاز دارد تا سرفصلها را تحویل دهد زیرا روند کار بسیار کند پیش می رود.

به گفته مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، این پژوهشگاه تاکنون 12 سرفصل را تحویل داده که ابتدا در کمیته های تخصصی بررسی می شود سپس به شورای عالی برنامه ریزی برای تصویب می رود.

قدیمی خاطر نشان کرد: ما طبق قولی که داده بودیم عملاً نتوانستیم پاسخگو باشیم و این برای ما بد شد، چون از طرف خبرنگاران در فشار بودیم و از سوی دیگر به موقع نتوانستیم به افکار عمومی اطلاعات لازم را در خصوص بازنگری این سرفصلها ارائه دهیم.

وی از اعلام آمادگی برخی دانشگاهها برای بازنگری سرفصلهای علوم انسانی خبر داد و افزود: برخی دانشگاهها برای بازنگری سرفصلها اعلام همکاری کردند اما قرارداد رسمی که بتوانیم زمانبندی داشته باشیم با دانشگاهها نداریم. به محض دریافت اطلاعات، حتماً به اطلاع عموم خواهیم رساند.

مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، خطاب به این دو پژوهشگاه، تاکید کرد: بازنگری سرفصلهای علوم انسانی یک موضوع ملی برای کشور است و مدیران دانشگاهها و پژوهشگاهها باید در این زمینه فعالتر باشند. یکی از تعهدات قانون برنامه پنجم برای وزارت علوم بازنگری سرفصلها است و در صدر وظایفی است که به وزارت علوم واگذار شده است.