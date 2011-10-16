بیمارستان شمالغرب ناجا سال آینده در تبریز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم مسعود خرم نیا گفت: بیمارستان 96 تختخوابی نیروی انتظامی در محل قدیمی ورزشگاه پاس تبریز در حال ساخت است و طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است، ظرف یک سال افتتاح شود.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی اضافه کرد: بیمارستان ناجا در تبریز جزو بیمارستان های درجه یک به شمار رفته و سعی می شود حداقل تا مهرماه سال 91 به بهره برداری کامل برسد.

وی افزود: این بیمارستان به لحاظ کادر پزشکی و درمانی، تجهیزات فنی و بیمارستانی و همچنین از نظر سرویس دهی به مردم به طور قطع یکی از مراکز درمانی مدرن و قابل توجه در آذربایجان شرقی و منطقه شمالغرب کشور خواهد بود.

خرم نیا، با اشاره به مرکزیت تبریز در منطقه شمالغرب کشور گفت: با بهره برداری از بیمارستان ناجا، نه تنها پرسنل این نیرو درمنطقه می توانند از خدمات آن بهره مند شوند، آحاد مختلف مردم استان های همجوار نیز از خدمات درمانی آن استفاده خواهند کرد.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی، مشکلات ترافیکی منطقه محل ساخت این بیمارستان در تبریز را مورد اشاره قرارداد و افزود: هرچند بیمارستان فوق در یکی از خیابان ها و معابر پر رفت و آمد شهر ساخته می شود، اما تمهیدات لازم و کافی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است.

خرم نیا گفت: براین اساس پارکینگ اختصاصی طبقاتی بیمارستان در محوطه این محل ساخته خواهد شد.