  1. استانها
  2. البرز
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

اکبرشاهی خبرداد:

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در البرز/ 122 میلیارد ریال کالای قاچاق ضبط شد

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در البرز/ 122 میلیارد ریال کالای قاچاق ضبط شد

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان البرز گفت: طی 20 روز گذشته بالغ بر یک تن انواع مواد مخدر در استان البرز کشف و ضبط شد و در همین ارتباط پنج باند توزیع مواد مخدر متلاشی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: این مواد طی عملیاتهای متفاوت در سطح استان و شهرستانهای غرب البرز کشف و باندها متلاشی شدند.

اکبرشاهی عمده مواد مخدر کشف شده را تریاک عنوان کرد.

وی افزود: همچنین در همین ارتباط تعداد هشت دستگاه خودرو در قالب حامل مواد مخدر یا به عنوان خودروهای حفاظت از حمل این مواد کشف و ضبط شد.
 
اکبرشاهی در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز حدود 2.5 تن انواع مواد مخدر در استان البرز کشف و ضبط و در همین مدت 20 باند بزرگ مواد مخدر متلاشی شد.
 
این مسئول افزود: با متلاشی شدن این باندهای مواد مخدر، تعداد 15 هزار و 762 نفر دستگیر شدند که از این تعداد 603 نفر قاچاقچی، 773 نفر توزیع کننده و 858 نفر نگهدارنده مواد مخدر بودند.
 
اکبرشاهی ادامه داد: همچنین چهار قبضه سلاح و 79 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین نیز از این باندها کشف و ضبط شد.
 
کشف 122 میلیارد ریال کالای قاچاق در البرز
 
فرمانده انتظامی استان البرز همچنین از کشف و ضبط بیش از 122 میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در استان البرز خبر داد.

اکبرشاهی با بیان اینکه در هفته ناجا چند طرح عملیاتی توسط پلیس اجرا شد، گفت: این کالاها نیز در قالب طرح مبارزه با قاچاق کالا طی این هفته کشف و ضبط شد.

وی افزود: تعداد 104 نفر در این ارتباط دستگیر و 345 دستگاه خودرو توقیف شده است.
 
به گفته اکبرشاهی این مواد شامل انواع سیگار، سوخت، لوازم آرایش، لباس خارجی، مشروبات الکلی و ... است.
 
کد مطلب 1434353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها