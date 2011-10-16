کشف بیش از یک تن مواد مخدر در البرز/ 122 میلیارد ریال کالای قاچاق ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: این مواد طی عملیاتهای متفاوت در سطح استان و شهرستانهای غرب البرز کشف و باندها متلاشی شدند.

اکبرشاهی عمده مواد مخدر کشف شده را تریاک عنوان کرد.

وی افزود: همچنین در همین ارتباط تعداد هشت دستگاه خودرو در قالب حامل مواد مخدر یا به عنوان خودروهای حفاظت از حمل این مواد کشف و ضبط شد.

اکبرشاهی در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز حدود 2.5 تن انواع مواد مخدر در استان البرز کشف و ضبط و در همین مدت 20 باند بزرگ مواد مخدر متلاشی شد.

این مسئول افزود: با متلاشی شدن این باندهای مواد مخدر، تعداد 15 هزار و 762 نفر دستگیر شدند که از این تعداد 603 نفر قاچاقچی، 773 نفر توزیع کننده و 858 نفر نگهدارنده مواد مخدر بودند.

اکبرشاهی ادامه داد: همچنین چهار قبضه سلاح و 79 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین نیز از این باندها کشف و ضبط شد.

کشف 122 میلیارد ریال کالای قاچاق در البرز

فرمانده انتظامی استان البرز همچنین از کشف و ضبط بیش از 122 میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در استان البرز خبر داد.

اکبرشاهی با بیان اینکه در هفته ناجا چند طرح عملیاتی توسط پلیس اجرا شد، گفت: این کالاها نیز در قالب طرح مبارزه با قاچاق کالا طی این هفته کشف و ضبط شد.

وی افزود: تعداد 104 نفر در این ارتباط دستگیر و 345 دستگاه خودرو توقیف شده است.

به گفته اکبرشاهی این مواد شامل انواع سیگار، سوخت، لوازم آرایش، لباس خارجی، مشروبات الکلی و ... است.

