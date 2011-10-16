ذابحان وارد سرزمین وحی شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، کاروان ذابحان حج تمتع از فرودگاه گرگان به سرزمین وحی اعزام شدند. استان گلستان در روزهای پنجشنبه و جمعه (21 و22 مهر ماه) میزبان 90 نفر از ذابحان حج تمتع سال 1390بود.

ذابحان حج تمتع سال 90 در قالب دو پرواز از فرودگاه گرگان عازم بیت الله الحرام شدند. این ذابحان از استانهای تهران، اصفهان، بوشهر، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان ، مازندران و گلستان بوده و مدیریت کاروان با سلطان پور است.



نخستین گروه از زائران حج تمتع سال 90 استان گلستان روز سه شنبه 19 مهرماه عازم بیت الله الحرام شدند. در ضمن 2390 نفر زائر از استان گلستان به همراه 146 نفر عوامل در قالب 16 کاروان و 11 پرواز طی چهار روز عازم بیت الله الحرام می شوند.



از مجموع زائران حج تمتع تعداد 8 کاروان در مجموع 1120 نفر اهل سنت و تعداد 8 کاروان در مجموع 1270 نفر شیعه هستند که از این مجموعه 48 درصد زن و 52 درصد مرد هستند که 171 نفر زائرن کهنسال بالای 80 سال هستند.

