برگزاری دومین اردوی کشوری نخبگان صدرا

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اردوی نخبگان صدرا، با حضور برگزیدگان علمی، اخلاقی، فرهنگی و مسابقات کشوری ، استانی و شهرستانی و.. به مدت 3 روز ویژه خواهران از 27 تا 29 مهرماه و 3 روز ویژه برادران از 4 تا 6 آبان ماه، در اردوگاه میرزا کوچک خان رامسر برگزار می شود.

جواد اصلان بیگی سرپرست معاونت فرهنگی دانش آموزی سازمان مدارس معارف اسلامی و مسئول برگزاری این اردو گفت:

این اردو با هدف تکریم و تقدیر از دانش آموزان برگزیده علمی و فرهنگی، الگو سازی برای سایر دانش آموزان و ارائه برنامه های تفریحی و آموزشهای کارگاهی علمی و فرهنگی در طبیعتی زیبا برگزار می شود .

وی افزود: سال قبل اولین اردوی نخبگان صدرا در رامسر و با حضور 600 دانش آموز برگزار شد که بازخورد مناسب فرهنگی و تربیتی جالبی را در بر داشت. مطابق همین روال امسال نیز برآن شدیم تا با انجام برنامه ریزی های مربوطه به لحاظ محتوایی و اجرایی، اردوی مناسبی را برگزار کنیم. کارگاههای آموزشی بصیرت دینی، مهارتهای زندگی، توجیه دروس معارف، برنامه روحانی عطر عاشقی و سایر فعالیت های اردویی از جمله برنامه های این اردو است.

هم اکنون قریب به 100 دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در سطح کشور فعال است که بیش از 4000 دانش آموز را در بر دارد.