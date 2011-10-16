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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

برگزاری دومین اردوی کشوری نخبگان صدرا

برگزاری دومین اردوی کشوری نخبگان صدرا

دومین اردوی نخبگان صدرا با حضور 800 دانش آموز برتر مدارس معارف اسلامی در رامسر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اردوی نخبگان صدرا، با حضور برگزیدگان علمی، اخلاقی، فرهنگی و مسابقات کشوری ، استانی و شهرستانی و.. به مدت 3 روز ویژه خواهران از 27 تا 29 مهرماه و 3 روز ویژه برادران از 4 تا 6 آبان ماه، در اردوگاه میرزا کوچک خان رامسر برگزار می شود.

جواد اصلان بیگی سرپرست معاونت فرهنگی دانش آموزی سازمان مدارس معارف اسلامی و مسئول برگزاری این اردو گفت:
این اردو با هدف تکریم و تقدیر از دانش آموزان برگزیده علمی و فرهنگی، الگو سازی برای سایر دانش آموزان و ارائه برنامه های تفریحی و آموزشهای کارگاهی علمی و فرهنگی در طبیعتی زیبا برگزار می شود .

وی افزود: سال قبل اولین اردوی نخبگان صدرا در رامسر  و با حضور 600 دانش آموز برگزار شد که بازخورد مناسب فرهنگی و تربیتی جالبی را در بر داشت. مطابق همین روال امسال نیز برآن شدیم تا با انجام برنامه ریزی های مربوطه به لحاظ محتوایی و اجرایی، اردوی مناسبی را برگزار کنیم. کارگاههای آموزشی بصیرت دینی، مهارتهای زندگی، توجیه دروس معارف، برنامه روحانی عطر عاشقی و سایر فعالیت های اردویی از جمله برنامه های این اردو است.

هم اکنون قریب به 100 دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در سطح کشور فعال است که بیش از 4000 دانش آموز را در بر دارد.

کد مطلب 1434357

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