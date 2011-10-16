مردم خراسان در برگزاری یادواره "شهدای وحدت" مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر یکشنبه با بیان اینکه مراسم بزرگداشت شهدای وحدت در مشهد از امروز با برگزاری نخستین یادواره شهدای ترور در مجتمع فرهنگی آیه ها با سخنرانی حضرت آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد آغاز شده است اظهار داشت: سه شنبه 26 مهر ماه به منظور گرامیداشت شهدای وحدت در ساعت 19.30 دقیقه دعای توسل در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت: پنج شنبه 28 مهر ماه مراسم دومین سالگرد شهدای وحدت ساعت 14.30 در گلزار شهدای بهشت رضا برگزار خواهد شد و همچنین با کمک جامعه الحسین رزمندگان اسلام شبی با خاطره در بلوار مصلی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: دعای ندبه حرم مطهر امام رضا(ع) همزمان با طلوع آفتاب به یادبود شهدای وحدت برگزار خواهد شد و سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در همین روز به موضوع شهیدان سرلشکر شوشتری و سرتیپ محمدزاده اختصاص یافته است.

غفاری بیان کرد: شنبه سی ام مهر ماه صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در پادگان شهید برونسی به همین منظور برگزار می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی افزود: برنامه های بزرگداشت شهدای وحدت در شهرستان ها نیز از 25 مهر ماه در شهر پیشین محل شهادت شهدای وحدت آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: چهارشنبه 27 مهر ماه در شهر زاهدان، جمعه 29 مهر ماه در تربت حیدریه، شنبه 30 مهر ماه در بجنورد و پنجشنبه پنجم آبانماه در نیشابور این مراسم دنبال خواهد شد.