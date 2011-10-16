انتصابات جدید در سازمان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر ، طی حکمی از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور، دکتر یحیی سخنگویی به سمت معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشورمنصوب و از زحمات دکتر مصطفی کرباسی میبدی تقدیر شد.

همچنین دکتر کرباسی به سمت معاون امور مجلس و توسعه مدیریت سازمان منصوب شد. پیش از این دکتر حسین بدخشان عهده دار این سمت بود که ازتلاش های وی نیز در این حوزه تقدیر به عمل آمد.

از سوی دکتر همایون هاشمی، دکتر محمد نفریه به سمت "رئیس مرکز امور پیشگیری و درمان اعتیاد" سازمان بهزیستی کشور منصوب شد.

در این حکم بر پیگیری و تلاش در راستای توسعه نظام های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فردی، برنامه ریزی در خصوص پیشگیری از آسیب های نوپدید و اعتیاد، تلاش و برنامه ریزی جهت بروز نرخ معلولیت ها و توسعه فعالیت های غربالگری و تشخیص به هنگام تاکید شده است.

همچنین در احکامی دیگر نسرین آقابایایی به عنوان مشاور امور فرابخشی و ارتباطات سازمان و جاسم محمدی به عنوان مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان منصوب شدند و از جناب آقای عبدا... بازیار مدیرکل سابق بهزیستی این استان تقدیر و تشکر شد.