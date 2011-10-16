به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی اظهار داشت: بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی در راستای بررسی لیست‌های ارسالی ازسوی کارفرمایان در خصوص اشتغال کارگران و رسیدگی به درخواست‌های کارگران درخصوص بیمه شدن است.



وی با اشاره به اینکه بازرسان تأمین اجتماعی در هنگام حضور در کارگاه ضمن تعامل با کارفرما تمام تلاش خود را در جهت اجرای قانون و احقاق حقوق بیمه شدگان و کارفرمایان دارند، افزود: بازرسان طبق قانون، ضابط قوه قضائیه هستند که موظف به اجرای قانونند.



مدیرکل تامین اجتماعی قم در ادامه افزود: در طی این بازرسی‌ها اشتغال پنج هزار و 700 بیمه شده محرز و ثبت شده است و همچنین از تعداد 555 کارگاه جدید توسط بازرسان تأمین اجتماعی بازرسی به عمل آمد و کارگران شاغل در این کارگاه‌ها با انجام این بازرسی مشمول خدمات تأمین اجتماعی شدند.



وی تعامل و همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی را ضامن حفظ حقوق کارگران و اجرای صحیح قانون دانست و افزود با این تعامل علاوه بر احقاق حقوق کارگران، مشکل قانونی نیز برای کارفرمایان ایجاد نخواهد شد.



موسوی ادامه داد که بازرسان موظف هستند ضمن برخورد مناسب با کارفرمایان و آشنا کردن آنان با حقوق و قوانین، یک نسخه از بازرسی انجام شده را به کارفرما یا نماینده ایشان تحویل دهد و کارفرما نیز موظف است طبق قانون همکاری لازم را با بازرسان در خصوص ارایه مدارک، اعلام مشخصات و تغییرات شغلی کارگر از جمله استعفاء، اخراج، ترک کار، استراحت پزشکی و غیره داشته باشد.



وی در پایان گفت: در این صورت می‌توان شاهد بود که تمامی کارگران بتوانند از حقوق قانونی خود در استفاده از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

