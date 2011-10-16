به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی در مراسم افتتاحیه دومین نشست دوره پنجم مجلس دانشآموزی که صبح روز یکشنبه با حضور رئیسجمهور و 150 نفر از دانشآموزان نماینده در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد، به پیشنهاد نمایندگان مجلس دانشآموزی برای راهاندازی مجلس دانشآموزی جهانی اشاره کرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش این آمادگی را دارد که در چند ماه آینده این موضوع را پیگیری کند و دانشآموزان عضو این مجلس، پیشنهادی مبنی بر دستور رئیسجمهور به وزیر امور خارجه در این رابطه را دارند.
وی دانشآموز محوری و توجه به کتاب و معلم در فعالیتهای کنونی آموزش و پرورش را مهم دانست و گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که طی 20 جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، به زودی با امضای رئیسجمهور ابلاغ میشود تا در دو سال آینده نیز طعم تحول بنیادین در آموزش و پرورش را بچشیم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به طرح تعطیلی دبستانها در روزهای پنجشنبه اظهار داشت: بیش از 98 درصد مدارس ابتدایی در فصل بهار امسال این طرح را به طور داوطلبانه اجرا کردهاند و امسال نیز طرح تعطیلی پنجشنبهها را به طور داوطلبانه و آزمایشی در مدارس راهنمایی و دبیرستانهای یک نوبته اجرا کردهایم. بیش از 95 درصد این مدارس به طور داوطلبانه از طرح استقبال کردهاند که نتایج آن را نیز خانوادهها و فرهنگیان در آینده خواهند چشید.
حاجی بابایی درادامه با بیان اینکه تجهیز 20 هزار مدرسه به فناوریهای نوین کف کار است، گفت: تحول در کتب و ساعات درسی دانشآموزان در قالب برنامهای مدون اتفاق میافتد.
وی از قبولی حدود 70 نفر از نمایندگان مجلس دانشآموزی در کنکور امسال خبر داد و تأکید کرد: باید ازتواناییها و ظرفیتهای این نمایندگان در نشستهای بعدی مجلس دانشآموزی استفاده کرد.
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