۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

تصادف در محور زاهدان - بیرجند 18 کشته و زخمی برجای گذاشت

زاهدان - خبرگزاری مهر: بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک کامیون در محور زاهدان - بیرجند سه نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران انتظامی پاسگاه دومک زاهدان شنبه شب در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر یک فقره تصادف در 15 کیلومتری جنوب پاسگاه حرمک بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

در این حادثه یک نفر از سرنشیان اتوبوس و شاگرد اتوبوس در دم فوت کردند و 15 نفر از مسافران نیز مجروح شدند که توسط خودروهای امدادی به بیمارستان های زاهدان منتقل شدند.

این تصادف بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس ولوو با یک دستگاه کامیون که از سمت بیرجند به زاهدان در حرکت بود روی داده است.

یکی دیگر از مجروحان اتوبوس نیز در بیمارستان فوت کرده است، علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

