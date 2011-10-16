همایش پیاده روی خانوادگی در فهرج برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زین الصالحین صبح یکشنبه در نشست هماهنگی پیاده روی خانوادگی در شهرستان فهرج گفت: نخستین همایش پیاده روی پنج هزار نفری مردم شهرستان فهرج بر گزار می شود.

زین الصالحین زمان برگزاری پیاده روی خانوادگی را 29 مهر ماه عنوان کرد و ابراز داشت: این همایش از میدان توحید تا مسجد ابوالفضل(ع) به مسافت پنج کیلومتر برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: از تمامی مسئولان شهرستان ریگان انتظار می رود که برای برگزاری هرچه بهتر و مشارکت هر چه بیشتر مردم در این طرح با مسئولان تربیت بدنی همکاری کنند.

فرماندار شهرستان فهرج بر اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم از برگزاری پیاده روی تاکید کرد و افزود: در پایان این همایش به قید قرعه به شرکت کنندگان همایش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد روحیه نشاط در بین مردم گفت: انتظار می رود این همایش با استقبال گرم و پر شور مردم روبرو شود.