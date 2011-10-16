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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

زین الصالحین:

همایش پیاده روی خانوادگی در فهرج برپا می شود

همایش پیاده روی خانوادگی در فهرج برپا می شود

فهرج - خبرگزاری مهر: فرماندار فهرج از برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در فهرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زین الصالحین صبح یکشنبه در نشست هماهنگی پیاده روی خانوادگی در شهرستان فهرج گفت: نخستین همایش پیاده روی پنج هزار نفری مردم شهرستان فهرج بر گزار می شود.
 
زین الصالحین زمان برگزاری پیاده روی خانوادگی را 29 مهر ماه عنوان کرد و ابراز داشت: این همایش از میدان توحید تا مسجد ابوالفضل(ع) به مسافت پنج کیلومتر برگزار خواهد شد.
 
وی یادآور شد: از تمامی مسئولان شهرستان ریگان انتظار می رود که برای برگزاری هرچه بهتر و مشارکت هر چه بیشتر مردم در این طرح با مسئولان تربیت بدنی همکاری کنند.
 
فرماندار شهرستان فهرج بر اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم از برگزاری پیاده روی تاکید کرد و افزود: در پایان این همایش به قید قرعه به شرکت کنندگان همایش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
 
وی با اشاره به اهمیت ایجاد روحیه نشاط در بین مردم گفت: انتظار می رود این همایش با استقبال گرم و پر شور مردم روبرو شود.
کد مطلب 1434378

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